ΑΔΕΔΥ: Συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 8 Μαρτίου για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Προσκλήτήριο για συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος την Κυριακή 8 Μαρτίου στη 1:00 μ.μ., και πορεία στη συνέχεια προς το Σύνταγμα, απηύθυνε η ΑΔΕΔΥ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ, η 8η Μαρτίου αποτελεί ημέρα μνήμης και αγώνα για τις εργαζόμενες γυναίκες, τις άνεργες, τις φοιτήτριες, τις συνταξιούχους και τις μετανάστριες που διεκδικούν ίσα δικαιώματα, ισότιμη πρόσβαση στην εργασία και ίσες ευκαιρίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεταξύ άλλων υπογραμμίζει ότι «εν έτει 2026 η ουσιαστική ισότητα παραμένει μακρινός στόχος» προσθέτοντας ότι «στην Ελλάδα οι γυναίκες εξακολουθούν να πλήττονται δυσανάλογα από χαμηλούς μισθούς, επισφαλή εργασία, ελαστικά ωράρια, μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα, ενώ επωμίζονται το μεγαλύτερο βάρος της απλήρωτης φροντίδας».

Επιπλέον τονίζει ως «η πραγματική ισότητα περνά μέσα από την εργασία, την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και την ουσιαστική κατοχύρωση των κοινωνικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων. Σε αυτή τη μάχη, ο ρόλος των σωματείων είναι καθοριστικός».

Τέλος, μεταξύ των βασικών διεκδικήσεων που προβάλλονται από την ΑΔΕΔΥ είναι η ίση αμοιβή για ίση εργασία και οι ίσες ευκαιρίες, η επανασύσταση της Γραμματείας Ισότητας των Φύλων ως αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας, η ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας και κοινωνικής φροντίδας, η δημιουργία δημόσιων και δωρεάν παιδικών σταθμών και δομών στήριξης θυμάτων έμφυλης βίας, η πλήρης πρόσβαση στα αναπαραγωγικά δικαιώματα, η ένταξη της σεξουαλικής αγωγής και μαθημάτων ισότητας στην εκπαίδευση, καθώς και η νομική αναγνώριση του όρου «γυναικοκτονία».