Sold out τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ για τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας
Χαμός έγινε για ένα “μαγικό χαρτάκι”
Ο ΠΑΟΚ μετράει αντίστροφα για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον ΟΦΗ με τα εισιτήρια που είχε στην διάθεση του ο Δικέφαλος να γίνονται καπνός.
Χαμός έγινε για ένα “μαγικό χαρτάκι” του αγώνα και, όπως ήταν αναμενόμενο, όλα τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν.
Η ζήτηση για ένα εισιτήριο του τελικού ήταν τόσο μεγάλη που δεν μπόρεσε να καλυφθεί στο έπακρο η δίψα των οπαδών του Δικεφάλου.
