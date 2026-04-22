ΑΔΕΔΥ: Στάση εργασίας αύριο (23/4) για τους υπαλλήλους της Επιθεώρησης Εργασίας – Τα αιτήματα τους

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, ύστερα από αίτημα της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπουργείου Εργασίας και του Συλλόγου των Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας & Υπαλλήλων Επιθεώρησης Εργασίας, κηρύσσει πανελλαδική στάση εργασίας την Πέμπτη, 23 Απριλίου 2026, από τις 11:00 πμ έως την ώρα λήξης του ωραρίου, για τους εργαζόμενους μέλη των συνδικαλιστικών αυτών οργανώσεων, προκειμένου να εκφράσουν την αντίθεσή τους σε ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων του ν. 4442/2016 – Ορισμός αρχών για την εφαρμογή του πλαισίου εποπτείας οικονομικών δραστηριοτήτων και αγοράς προϊόντων του ν. 4512/2018 – …και λοιπές διατάξεις», με τις οποίες θα υπαχθεί η Επιθεώρηση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία στην Εποπτεία Ελέγχων του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «με την κινητοποίησή τους, οι εργαζόμενοι απαιτούν:

– την απόσυρση των άρθρων 126-131 του νομοσχεδίου, άρθρα που αλλοιώνουν τον χαρακτήρα της Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και

– την ουσιαστική ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας, με πλήρη ανεξαρτησία των Επιθεωρητών, πλήρη στελέχωση και εξοπλισμό».