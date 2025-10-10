ΑΔΕΔΥ: 24ωρη απεργία την Τρίτη 14 Οκτωβρίου για την ψήφιση του 13ωρου

Η ΑΔΕΔΥ προκήρυξε 24ωρη απεργία την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, ημέρα συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής του νομοσχεδίου, που θεσμοθετεί τη 13ωρη εργασία.

Θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 11:00 στο Σύνταγμα.

Η ΑΔΕΔΥ στην ανακοίνωσή της ότι: «Δίνουμε συνέχεια στην απεργία της 1ης Οκτωβρίου, ενάντια στο λεγόμενο “ευέλικτο ωράριο”, που σημαίνει στην πράξη κατάργηση του 8ώρου, διάλυση κάθε έννοιας οικογενειακής και κοινωνικής ζωής και νομιμοποίηση της υπερεκμετάλλευσης.

Η κυβέρνηση, αντί να στηρίξει το εισόδημα των εργαζομένων και να ενισχύσει τις υπηρεσίες του Δημόσιου τομέα, επιλέγει να νομοθετήσει την πολυεργασία, τα εξαντλητικά ωράρια και να επιβάλει σιγή νεκροταφείου στους χώρους δουλειάς».

Τα αίτηματα

-Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο. Απαίτηση για 7ωρο/5ημερο/35ωρο.

-Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.

-Ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές – Κατάργηση της εισφοράς 2% – Ξεπάγωμα της διετίας 2016-2017.

-Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο.

-Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.

-Κατάργηση του Νέου Πειθαρχικού Δικαίου.

«Τα μέτρα που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ αποτελούν πρόκληση και εμπαιγμό: Καμία πραγματική αύξηση δεν προβλέπεται για τους δημοσίους υπαλλήλους, πέραν της μείωσης κατά 2% του φορολογικού συντελεστή — δηλαδή 100 έως 200 ευρώ το χρόνο, ψίχουλα μπροστά στην ακρίβεια και την ανελέητη φοροληστεία» αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση.