Αχαρνές: Συνελήφθησαν τρεις γυναίκες για διακίνηση ναρκωτικών

Συνελήφθησαν, μεσημβρινές ώρες της 14-11-2025 σε περιοχή των Αχαρνών από ειδική ομάδα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών, -3- άτομα, 37χρονη, 33χρονη και 20χρονη, κατηγορούμενες για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών ειδικής ομάδας αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών αναφορικά με τη δράση των –3- κατηγορουμένων στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών έχοντας ως ορμητήριο οικία σε οικισμό των Αχαρνών, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενες και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, η 20χρονη και η 33χρονη είχαν το ρόλο της επιτήρησης του εξωτερικού χώρου της οικίας και συνόδευαν εντός αυτής τους υποψήφιους αγοραστές, ενώ η 37χρονη είχε το ρόλο του πωλητή ναρκωτικών ουσιών εντός της οικίας.

Μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε εντός της οικίας τους, κατόπιν συντονισμένης επιχείρησης με τη συνδρομή Ο.Π.Κ.Ε. και Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-80- γραμμ. ηρωίνης και

το χρηματικό ποσό των -450- ευρώ.

Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.