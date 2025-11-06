Αχαρνές Αττικής: Συνελήφθησαν 3 άτομα για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών (Βίντεο)

Στη σύλληψη τριών ατόμων για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών στις Αχαρνές Αττικής προχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος το μεσημέρι της Τετάρτης 5/11.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, σχετικά με διακίνηση ναρκωτικών που λαμβάνει χώρα εντός οικίας, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση των ανωτέρω.

Στο πλαίσιο αυτό, αστυνομικοί του Τμήματος Κάνναβης και Συνθετικών Ναρκωτικών συνέλαβαν αρχικά έναν από τους κατηγορούμενους, καθώς κατείχε ποσότητες ηρωίνης και κοκαΐνης, τις οποίες είχε προμηθευτεί λίγο πριν από τους συγκατηγορούμενούς του.

Ακολούθησε η σύλληψη και των άλλων δύο κατηγορούμενων, ενώ συνολικά από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-8,2- γραμμάρια κοκαΐνης,

-4,9- γραμμάρια ηρωίνης,

-12- φαρμακευτικά δισκία,

-350- ευρώ και

-2- κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.