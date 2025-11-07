42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθηνών: Πως θα λειτουργήσουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Σε προσωρινές τροποποιήσεις λόγω του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών θα προχωρήσουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Λόγω της διεξαγωγής του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών και με στόχο τη διευκόλυνση και την ασφαλή κυκλοφορία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ ανακοινώνει ότι θα προβεί σε προσωρινές τροποποιήσεις της διαδρομής λεωφορειακών γραμμών και γραμμών τρόλεϊ σε Δήμους του Λεκανοπεδίου, σταδιακά και ανάλογα με τα μέτρα και τις υποδείξεις της Τροχαίας, από την Παρασκευή 07/11/2025 και ώρα 14:00 έως την Κυριακή 09/11/2025 και ώρα 21:00 , καθώς και στη Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα».

Επιπλέον, για την εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, η ΣΤΑ.ΣΥ. προχωρά σε ενίσχυση των δρομολογίων του Μετρό και αύξηση της συχνότητας διέλευσης των συρμών το Σάββατο 08/11 και την Κυριακή 09/11/2025. Για το λόγο αυτό, θα δρομολογηθούν 3 επιπλέον συρμοί σε καθεμιά από τις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό και 2 επιπλέον συρμοί στη Γραμμή 1.

Υπενθυμίζεται πως η λειτουργία των Γραμμών 2 & 3 του Μετρό και του Τραμ θα είναι 24ωρη το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή πρωί, ενώ η Γραμμή 1 του Μετρό («Κηφισιά – Πειραιάς») ξεκινά τη λειτουργία της στις 05:00 το πρωί.

Στη Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα», με εντολή της ΕΛ.ΑΣ., τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση “Φιξ” από το Σάββατο 08/11 στις 12:00 έως την Κυριακή 09/11 στις 21:00. Οι στάσεις Σύνταγμα, Ζάππειο και Λ. Βουλιαγμένης κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν θα εξυπηρετούν τους επιβάτες.

Για περισσότερες πληροφορίες, το επιβατικό κοινό μπορεί να ενημερωθεί από τον σύνδεσμο: Τροποποιήσεις-42ου-Αυθεντικού-Μαραθωνίου-Αθηνών

ή από το πληροφοριακό κέντρο του ΟΑΣΑ στο 11185.