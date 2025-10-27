28η Οκτωβρίου: Τι ώρα ξεκινούν οι παρελάσεις – Ετοιμάζονται πυρετωδώς για τον εορτασμό οι δήμοι

Μία μέρα πριν την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και η χώρα κινείται σε εορταστικούς ρυθμούς τιμώντας την μέρα που η Ελλάδα επέλεξε να αντισταθεί και να πολεμήσει κατά των Ιταλικών στρατευμάτων του Μουσολίνι.

Από την Παρασκευή οι δήμοι έκαναν γενικό σημαιοστολισμό των δρόμων και των κτιρίων, καθώς και φωταγώγηση για το τριήμερο, ενώ παράλληλα ανακοινώθηκε το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων ανά δήμο.

Το τελετουργικό της ημέρας, ως είθισται θα ξεκινήσει νωρίς το πρωί με τις τυμπανοκρουσίες των εκκλησιών. Μετά τις δοξολογίες, θα ακολουθήσουν οι καταθέσεις στεφάνων, οι λόγοι των δημάρχων και των τοπικών Αρχών, η τήρηση ενός λεπτού σιγής και η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

28η Οκτωβρίου: Τι ισχύει για τις παρελάσεις

Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται με τις παρελάσεις των μαθητών, προσκόπων, τοπικών και αθλητικών συλλόγων, οι οποίες στους περισσότερους δήμους έχουν προγραμματιστεί για τις 12.00 το μεσημέρι.

Από τους μαθητές ζητείται να βρίσκονται εκεί τουλάχιστον μία ώρα νωρίτερα, κατά τις 11.00, ώστε να προετοιμαστούν. Πέραν αυτού, πολλοί δήμοι στην Αττική πραγματοποίησαν ή έχουν προγραμματίσει και άλλες εκδηλώσεις.