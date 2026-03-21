25η Μαρτίου: Σε αυξημένη ετοιμότητα η Τροχαία – Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων

Την λήψη αυξημένων μέτρων οδικής ασφάλειας σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας έχει προγραμματίσει η Ελληνική Αστυνομία την Τρίτη 24 Μαρτίου και την Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026 ενόψει του εορτασμού της 25ης Μαρτίου, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη και αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων.

Τα μέτρα εντάσσονται στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και περιλαμβάνουν πλήρη και συνεχή δραστηριοποίηση όλων των Υπηρεσιών Τροχαίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα προβλέπεται:

• αστυνόμευση του οδικού δικτύου κατά τομείς, βάσει των ιδιαίτερων κυκλοφοριακών συνθηκών κάθε περιοχής,

• αυξημένη αστυνομική παρουσία και ενισχυμένη αστυνόμευση των σημείων του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων,

• αυξημένα μέτρα τροχαίας στις εισόδους-εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων, όπου παρατηρείται μεγάλη κίνηση οχημάτων,

• ρύθμιση της κυκλοφορίας με πεζούς τροχονόμους, σε βασικές διασταυρώσεις, για την αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης,

• αυξημένα μέτρα τροχαίας σε χώρους όπου παρατηρείται μαζική διακίνηση επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί, κ.λπ.),

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

• κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τόπους που θα πραγματοποιηθούν παρελάσεις και εορταστικές εκδηλώσεις,

• παρουσία τροχονόμων στους Σταθμούς Διοδίων της Χώρας για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, την ενημέρωση και την παροχή συμβουλών στους οδηγούς και τους συνεπιβάτες και

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

• ενημέρωση των πολιτών μέσω των Γραφείων Τύπου, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η ευρεία πληροφόρηση του κοινού για την ύπαρξη τυχόν κυκλοφοριακών και άλλων προβλημάτων.

Παράλληλα, όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων, καθώς και παραβάσεων που βάσει στατιστικών στοιχείων ευθύνονται για την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προς τον σκοπό αυτό συνεργεία ειδικών τροχονομικών ελέγχων θα δραστηριοποιηθούν σε εναλλασσόμενα σημεία του οδικού δικτύου, εστιάζοντας, μεταξύ άλλων σε παραβάσεις όπως:

• οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ,

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

• υπερβολική ταχύτητα,

• χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση,

• μη χρήση προστατευτικού κράνους – ζώνης ασφαλείας,

• αντικανονικές προσπεράσεις και υπερβάσεις διπλής διαχωριστικής γραμμής κ.λπ.,

• μη χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης και προστασίας, όπως καθισμάτων, ζωνών ασφαλείας κ.λπ., κατά τη μεταφορά παιδιών με οχήματα,

• οδήγηση οχημάτων από ανηλίκους και άτομα που δε διαθέτουν άδεια ικανότητας οδήγησης,

• οδήγηση για επίδειξη ικανότητας,

• κυκλοφορία οχημάτων, τα οποία δεν έχουν υποβληθεί σε τακτικό ή έκτακτο τεχνικό έλεγχο εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας,

• φθαρμένα ελαστικά και

• αντικανονική κίνηση οχημάτων στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.).

Επιπρόσθετα καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων, θα βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, τόσο το προσωπικό, όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας Αστυνόμευσης. Συγκεκριμένα, θα διατεθούν περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα, με το ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό για την αποτελεσματική αστυνόμευση του οδικού δικτύου της χώρας.

Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών ωφελίμου φορτίου άνω του 3,5 τόνου

Για την ασφαλέστερη κίνηση των οχημάτων και τη βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας κατά την περίοδο εορτασμού της 25ης Μαρτίου, εκτός των μέτρων διευκόλυνσης της κυκλοφορίας που θα ληφθούν σε τοπικό επίπεδο, θα ισχύσει και απαγόρευση κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων ωφελίμου φορτίου άνω του 3,5 τόνου στις εθνικές οδούς.

Συγκεκριμένα για το ρεύμα εξόδου η απαγόρευση θα ισχύει την Τρίτη (24/3), από ώρα 16:00 έως 21:00 ενώ για το ρεύμα εισόδου η απαγόρευση θα ισχύει την Τετάρτη (25/3), από ώρα 15:00 έως 21:00.