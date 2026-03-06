Ζοχράν Μαμντάνι: Αντιδράσεις από τα likes της συζύγου του Ράμα Ντουουάτζι σε αναρτήσεις για την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η κίνηση της συζύγου του δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι να κάνει like σε αναρτήσεις στο Instagram που δικαιολογούσαν την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 από τη Χαμάς.

Συγκεκριμένα, η Ράμα Ντουουάτζι έκανε like σε αναρτήσεις που περιλάμβαναν εικόνες από τη διάσπαση των συνόρων του Ισραήλ και μηνύματα που παρουσίαζαν την επίθεση ως «αντίσταση». Αυτή η κίνηση έφερε και αντιδράσεις από τους πολιτικούς αντιπάλους του Ζοχράν Μαμντάνι.

Ράμα Ντουουάτζι: Το προφίλ της πρώτης κυρίας της Νέας Υόρκης

Η Ράμα Ντουουάτζι γεννήθηκε στις 30 Ιουνίου 1997 στο Χιούστον του Τέξας, από Σύρους μουσουλμάνους γονείς από τη Δαμασκό . Ο πατέρας της, Μαρουάν Ντουάτζι, είναι προγραμματιστής λογισμικού και η μητέρα της, Μπαριά Νταρντάρι, είναι παιδίατρος που εργάστηκε επίσης σε ανθρωπιστικές αποστολές σε εμπόλεμες ζώνες με την Συροαμερικανική Ιατρική Εταιρεία .

Το ζευγάρι είχε παντρευτεί λίγο πριν από τη γέννησή της. Το 2006, μετά τον διορισμό της Νταρντάρι στο τοπικό Αμερικανικό Νοσοκομείο, η οικογένεια έφυγε από το σπίτι τους στο Γουέιν του Νιου Τζέρσεϊ και μετακόμισε στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, και η Ράμα Ντουουάτζι πέρασε το υπόλοιπο της παιδικής της ηλικίας στα αραβικά κράτη του Περσικού Κόλπου.

Η Ράμα Ντουουάτζι περιέγραψε το σχέδιο ως παρηγοριά της και συχνά έμπλεκε σε μπελάδες επειδή ζωγράφιζε στα σχολικά βιβλία και τα τετράδιά της στο σχολείο.

Οι γονείς της υποστήριζαν την αγάπη της για την τέχνη, αλλά την ενθάρρυναν να είναι πρακτική στις επαγγελματικές της επιλογές. Μετά την αποφοίτησή της από το λύκειο, η Ράμα Ντουουάτζι σπούδασε επικοινωνιακές τέχνες στη Σχολή Τεχνών του Πανεπιστημίου Virginia Commonwealth .

Αρχικά παρακολούθησε μαθήματα στην πανεπιστημιούπολη του σχολείου στη Ντόχα του Κατάρ, κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους των σπουδών της, και στη συνέχεια μεταγράφηκε στην κύρια πανεπιστημιούπολη του σχολείου στο Ρίτσμοντ της Βιρτζίνια, όπου απέκτησε πτυχίο Καλών Τεχνών με άριστα το 2019.

Στη συνέχεια, η Ράμα Ντουουάτζι επέστρεψε στην οικογένειά της στο Ντουμπάι και συμμετείχε σε διάφορα καλλιτεχνικά προγράμματα φιλοξενίας , όπως στη Βηρυτό του Λιβάνου και στο Παρίσι της Γαλλίας, μέχρι που μετακόμισε στη Νέα Υόρκη το 2021 για να σπουδάσει εικονογράφηση ως οπτικό δοκίμιο στη Σχολή Εικαστικών Τεχνών . Εκεί, απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα στις Καλές Τέχνες το 2024, με μεταπτυχιακή διατριβή που επικεντρώθηκε στην παρασκευή και το μοίρασμα πιάτων ως κοινοτική πράξη.

Μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού της τίτλου, η Ράμα Ντουουάτζι ήταν μία από τους 24 καλλιτέχνες που επιλέχθηκαν για καλλιτεχνική φιλοξενία στα Όρη Catskill της Νέας Υόρκης, μεταξύ περισσότερων από 500 υποψηφίων.