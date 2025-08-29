Ζελένσκι: Θέτει τελεσίγραφο στη Μόσχα για διμερή συνάντηση – «Προθεσμία μέχρι τη Δευτέρα»

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έθεσε προθεσμία στη Μόσχα να δείξει ετοιμότητα για διαπραγματεύσεις, ζητώντας συγκεκριμένες ενδείξεις μέχρι τη Δευτέρα.

Η δήλωσή του έρχεται καθώς οι σύμμαχοι της Ουκρανίας, όπως ανέφερε το SkyNews, συμφώνησαν να περιμένουν μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία για να διαπιστώσουν αν η Ρωσία είναι πράγματι διατεθειμένη να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Προθεσμία και διεθνής πίεση για διαπραγματεύσεις

Η προθεσμία τίθεται την ίδια ώρα που οι Ευρωπαίοι υπουργοί Άμυνας συναντώνται στην Κοπεγχάγη για να συζητήσουν την υποστήριξή τους προς την Ουκρανία. Η Κάγια Κάλας, επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ε.Ε., ανέφερε ότι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, «χλευάζει» τις ειρηνευτικές προσπάθειες, προκαλώντας περαιτέρω ανησυχία.

Επιπλέον, ο Ζελένσκι τόνισε την ανάγκη να αναβαθμιστούν άμεσα οι συζητήσεις σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία σε επίπεδο ηγετών. Κάλεσε τους συμμάχους να επικυρώσουν τις εγγυήσεις μέσω των αντίστοιχων κοινοβουλίων τους, ενισχύοντας έτσι την πολιτική υποστήριξη για την Ουκρανία στο διεθνές επίπεδο.