Ζελένσκι: «Στόχος μου να σταματήσει ο πόλεμος – Αν συνεχίσει χρειαζόμαστε 120 δισ. τον χρόνο»

O Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι «το πλάνο μου είναι να σταματήσει ο πόλεμος φέτος». Ωστόσο την ίδια στιγμή ο πρόεδρος της Ουκρανίας είπε ότι αν συνεχιστούν οι εχθροπραξίες με τη Ρωσία χρειάζονται 120 δισ. τον χρόνο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος στη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, ανέφερε ότι ο τερματισμός του πολέμου είναι ο κύριος στόχος της Ουκρανίας, αλλά εάν συνεχιστούν οι μάχες, το «Σχέδιο Β» προβλέπει ετήσια χρηματοδότηση 120 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Το κόστος αυτού του πολέμου, μέχρι τώρα, και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε τώρα… το κόστος ενός έτους είναι 120 δισεκατομμύρια δολάρια. Εξήντα δισεκατομμύρια παρέχονται από τον ουκρανικό προϋπολογισμό και πρέπει να βρω άλλα 60 για τον επόμενο χρόνο», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Στη συνέχεια τόνισε ότι «το Σχέδιο Α’ είναι να τερματίσουμε τον πόλεμο. Το Σχέδιο Β’ είναι 120 δισεκατομμύρια δολάρια. Δεν λέω ότι σε περιόδους ειρήνης ή κατά τη διάρκεια εκεχειρίας και λειτουργίας των εγγυήσεων ασφαλείας θα χρειαστούμε τόσα πολλά χρήματα για 10 χρόνια, αλλά πρέπει να κατανοήσετε το εύρος αυτού του ζητήματος».

«Έχουμε λάβει πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ από τους εταίρους μας ειδικά για το πρόγραμμα PURL. Θα λάβουμε πρόσθετη χρηματοδότηση τον Οκτώβριο. Νομίζω ότι θα έχουμε περίπου 3-3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα δύο πρώτα πακέτα είναι 500 εκατομμύρια ευρώ το καθένα, απ’ όσο καταλαβαίνω… Και τι θα περιλαμβάνεται σε αυτά τα πακέτα; Δεν θα επεκταθώ σε όλες τις λεπτομέρειες, σίγουρα θα περιλαμβάνουν πυραύλους Patriot και HIMARS», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο Ζελένσκι επίσης δήλωσε ότι οι πύραυλοι για τα δυτικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας συμπεριλαμβάνονται στην πρώτη αποστολή αμερικανικών όπλων που θα παραδοθούν στο πλαίσιο του μηχανισμού PURL (Prioritized Ukraine Requirements List- Λίστα Προτεραιοποιημένων Απαιτήσεων για την Ουκρανία) τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από συμμάχους.

Η Μέτσολα και ο Ζελένσκι συζήτησαν τους βασικούς τομείς συνεργασίας μεταξύ Ουκρανίας και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, όπως η υποστήριξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Ουκρανίας με την ΕΕ και την υιοθέτηση του 19ου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Μετσόλα: «Μαζί θα αποδείξουμε ότι οι ενέργειες της Ρωσίας δεν θα μείνουν αναπάντητες»

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα δήλωσε από πλευράς της ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα συνεχίσουν να αποδυναμώνουν τον στρατιωτικό μηχανισμό της Ρωσίας ενισχύοντας τις κυρώσεις και θα αυξήσουν την υποστήριξη τους προς την Ουκρανία.

«Μαζί, μπορούμε να αποδείξουμε στη Ρωσία ότι οι ενέργειές της δεν θα μείνουν αναπάντητες και θα το κάνουμε αυτό μαζί για να διασφαλίσουμε την αποτροπή και την ειρήνη. Πώς θα το κάνουμε αυτό; Πρώτα και κύρια, θα συνεχίσουμε να αποδυναμώνουμε τη στρατιωτική μηχανή της Ρωσίας μέσω συντονισμένων και αυστηρών κυρώσεων. Στην πραγματικότητα, εργαζόμαστε πάνω σε ένα 19ο πακέτο κυρώσεων ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις», είπε η Μέτσολα κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Ζελένσκι στο Κίεβο.

«Θα ενισχύσουμε την ανθρωπιστική, στρατιωτική και διπλωματική μας υποστήριξη προς την Ουκρανία, καθώς και θα εντείνουμε περαιτέρω τη συνεργασία με διεθνείς εταίρους και θα επενδύσουμε στην ίδια την παραγωγή της Ουκρανίας», τόνισε.