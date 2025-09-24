Ζελένσκι: «Σταματήστε την Ρωσία και τον Πούτιν τώρα – Αλλιώς θα υποφέρετε και θα το πληρώσετε αργότερα»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών σήμερα πως ο πλανήτης ζει την καταστροφικότερη κούρσα εξοπλισμών στην ανθρώπινη ιστορία.

Σε μια ομιλία που εκφώνησε ενώπιον του 193-μελούς σώματος, κατηγόρησε επίσης τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν πως επιδιώκει να συνεχίσει τον πόλεμό του επεκτείνοντάς τον πέραν της Ουκρανίας.

Επιπλέον, ο Ζελένσκι είπε σήμερα από το βήμα του ΟΗΕ ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να επιτρέψει η Μολδαβία να εισέλθει στην τροχιά της Ρωσίας.

«Η Ρωσία επιχειρεί να κάνει στη Μολδαβία ό,τι έκανε κάποτε το Ιράν στον Λίβανο και για μία ακόμη φορά η απάντηση της διεθνούς κοινότητας είναι ανεπαρκής. Έχουμε ήδη χάσει τη Γεωργία στην Ευρώπη… και εδώ και πολλά χρόνια, η Λευκορωσία κινείται επίσης προς μια εξάρτηση από τη Ρωσία. Η Ευρώπη δεν μπορεί να επιτρέψει να χαθεί επίσης η Μολδαβία», σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος για να προσθέσει:

«Τα γεγονότα είναι απλά, το να σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο τώρα με φόντο μια παγκόσμια κούρσα εξοπλισμών είναι φθηνότερο από το να χτίσουμε αργότερα υπόγεια νηπιαγωγεία ή τεράστια καταφύγια για κρίσιμες υποδομές.

Το να σταματήσουμε τον Πούτιν τώρα είναι φθηνότερο από το να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε κάθε λιμάνι και κάθε πλοίο από τρομοκράτες με θαλάσσια drones. Το να σταματήσουμε τη Ρωσία τώρα είναι φθηνότερο από το να αναρωτιόμαστε ποιοι θα είναι οι τουρίστες που μπορεί να δημιουργήσουν ή και να χρησιμοποιήσουν ένα απλό drone εξοπλισμένο πυρηνική κεφαλή. Η ώρα για δράση είναι τώρα».