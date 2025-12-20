Ζελένσκι: «Οι ΗΠΑ προτείνουν τριμερείς συνομιλίες με Ουκρανία και Ρωσία στη Φλόριντα» – Νέος γύρος επαφών για την επίλυση του Ουκρανικού

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα πως οι ΗΠΑ πρότειναν μια συνάντηση με τους Ουκρανούς και Ρώσους διαπραγματευτές στο Μαϊάμι όπου οι τελευταίοι έχουν μεταβεί για συνομιλίες με τους Αμερικανούς επί τους σχεδίου τους για την Ουκρανία.

Η Ουάσιγκτον «πρότεινε μια μορφή, εξ όσων γνωρίζω, Ουκρανία, ΗΠΑ, Ρωσία», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος, προσθέτοντας πως Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θα μπορούσαν να παραστούν και ότι «θα είχε νόημα να υπάρξει μια τέτοια κοινή συνάντηση (…) αφού ενημερωθούμε για τα πιθανά αποτελέσματα των συναντήσεων που έχουν ήδη λάβει χώρα».

Επιπλέον, ο επικεφαλής του ουκρανικού κράτους δήλωσε σήμερα ότι δεν εναπόκειται στον Ρώσο πρόεδρο να αποφασίσει για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία, αφού ο Βλαντίμιρ Πούτιν άφησε χθες να εννοηθεί πως η Ρωσία θα μπορούσε να σταματήσει τα πλήγματά της σε βάθος την ημέρα που θα διεξαχθεί μια εκλογική αναμέτρηση.

«Δεν εξαρτάται από τον (Βλαντίμιρ) Πούτιν να αποφασίσει πότε και υπό ποια μορφή θα λάβουν χώρα οι εκλογές στην Ουκρανία», τόνισε ο Ζελένσκι, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο διοργάνωσης εκλογών στα εδάφη που βρίσκονται τώρα υπό την κατοχή των ρωσικών δυνάμεων.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, καμία εκλογική αναμέτρηση στην Ουκρανία δεν μπορεί να διεξαχθεί στα τμήματα της χώρας που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή και η εκλογική διαδικασία μπορεί μονάχα να λάβει χώρα εφόσον υπάρξει εγγύηση της ασφάλειας.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόσθεσε πως το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας έχει ξεκινήσει το προκαταρκτικό έργο για τις υποδομές που χρειάζονται ώστε να καταστεί δυνατή η συμμετοχή στις εκλογές για τους Ουκρανούς που ζουν στο εξωτερικό.

Η Ρωσία πλήττει λιμάνια & γέφυρες κλιμακώνοντας τα πλήγματα στην περιοχή της Οδησσού

Η Ρωσία επιτέθηκε στο λιμάνι Πιβντένι, στη νότια Ουκρανία, σήμερα, έγινε γνωστό από Ουκρανούς αξιωματούχους, καθώς κλιμακώνει τα πλήγματα στην περιφέρεια της Οδησσού κατά μήκος της Μαύρης Θάλασσας, μεταξύ άλλων εναντίον ενεργειακών υποδομών και κρίσιμων διαδρομών προς τα σύνορα με τη Μολβαδία.

Η Ρωσία έχει εξαπολύσει μια σχεδόν ασταμάτητη εκστρατεία επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους εναντίον μιας περιοχής όπου λειτουργούν λιμάνια κρίσιμης σημασίας για το ξένο εμπόριο της Ουκρανίας και τις προμήθειες καυσίμων της, αφού η Μόσχα απείλησε να αποκλείσει την Ουκρανία από τη θάλασσα.

Οι αεροπορικές επιδρομές έχουν κλιμακωθεί ακόμα κι αν οι ΗΠΑ συνεχίζουν τις διπλωματικές προσπάθειες με στόχο το τερματισμό του πολέμου.

Αμερικανοί διαπραγματευτές αναμένεται να συναντηθούν με Ρώσους αξιωματούχους στη Φλόριντα σήμερα στην τελευταία κατά σειρά προσπάθεια να συναφθεί μια συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Η σημερινή επίθεση στο λιμάνι Πιβντένι είχε ως αποτέλεσμα να πληγούν δεξαμενές, είπε ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ολεξίι Κουλέμπα, σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram, μία ημέρα αφότου μια πυραυλική επίθεση στο λιμάνι σκότωσε οκτώ ανθρώπους και τραυμάτισε τουλάχιστον 30.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή, ρωσικές δυνάμεις στοχοθέτησαν μία γέφυρα στις εκβολές του ποταμού Δνείστερου, κοντά στο χωριό Μαγιάκι, βορειοανατολικά του Πιβντένι, είπαν Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Η γέφυρα αποτελεί τη μοναδική βασική διαδρομή προς τα συνοριακά σημεία διέλευσης της Μολδοβίας στα δυτικά.

«Χωρίς να καταγράφει σημαντικές επιτυχίες στο μέτωπο, ο εχθρός επιχειρεί να τρομοκρατήσει αμάχους για να δημιουργήσει εσωτερική αποσταθεροποίηση. Αυτά τα σχέδια είναι ξεκάθαρα και τα αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά μαζί με τους πολίτες της Οδησσού», έγραψε στο Telegram ο αναπληρωτής επικεφαλής της προεδρικής διοίκησης Βίκτορ Μικίτα

Οι ρωσικές αρχές δεν έχουν σχολιάσει τις επιθέσεις.

Οι ουκρανικές αρχές οδήγησαν προσωρινά επιβάτες προς όλα σημεία διέλευσης προς τη Μολδαβία. Ο Μικίτα είπε πως η Ουκρανία θα δημιουργήσει όσες εναλλακτικές διαδρομές διέλευσης καταστούν αναγκαίες, «ανεξάρτητα πόσο σκληρά ο εχθρός προσπαθεί να καταστρέψει τη σύνδεση».