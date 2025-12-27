Ζελένσκι: Κατευθύνεται στις ΗΠΑ για την κρίσιμη συνάντηση με τον Τραμπ στη Φλόριντα – Ζητά ενίσχυση της αεράμυνας στην Ουκρανία

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα έχει συνομιλίες με ευρωπαίους συμμάχους κατά τη διάρκεια μιας στάσης στον Καναδά, ανακοίνωσε σε γραπτό μήνυμα προς τους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της πτήσης του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έχει προγραμματιστεί να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή.

«Αυτή τη στιγμή πετάμε για τη Φλόριντα, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καθ’ οδόν, θα κάνουμε μια στάση στον Καναδά. Θα έχω μια συνάντηση με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ. Μαζί, σχεδιάζουμε να πραγματοποιήσουμε διαδικτυακές συνομιλίες με ευρωπαίους ηγέτες», δήλωσε ο Ζελένσκι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται να συζητήσει το ευαίσθητο ζήτημα των ουκρανικών εδαφών με τον Τραμπ, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Το ένα τρίτο του Κιέβου έχει μείνει χωρίς θέρμανση

Περισσότερα από 2.600 κτήρια κατοικιών, 187 παιδικοί σταθμοί και 138 σχολεία στο Κίεβο έχουν μείνει χωρίς θέρμανση έπειτα από επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας, όπως δήλωσαν σήμερα οι υπηρεσίες της πρωτεύουσας της Ουκρανίας.

Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα ήταν γύρω στο μηδέν σήμερα το πρωί. Οι αρχές στην περιοχή του Κιέβου, που περιβάλλει την πρωτεύουσα αλλά δεν την περιλαμβάνει, ανέφεραν πως μετά την επίθεση έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε 320.000 νοικοκυριά.

WATCH: Russian Shahed drone hit a high-rise apartment in Kyiv this morning. pic.twitter.com/ClcaziVU5d— Clash Report (@clashreport) December 27, 2025

Ζελένσκι: «Η Ρωσία επιτέθηκε με 500 drones και 40 πυραύλους»

Η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση εναντίον της Ουκρανίας με σχεδόν 500 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και 40 πυραύλους στη διάρκεια της νύχτας, θέτοντας στο στόχαστρο ενεργειακές και μη στρατιωτικές υποδομές, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Αν η Ρωσία μετατρέπει ακόμη και την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς σε ώρα για κατεστραμμένα σπίτια και καμένα διαμερίσματα, κατεστραμμένα ενεργειακά εργοστάσια, τότε αυτή η άρρωστη δραστηριότητα μπορεί να λάβει απάντηση μόνο με πραγματικά ισχυρά μέτρα», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα X, καλώντας τις ΗΠΑ και την Ευρώπη να πιέσουν τη Μόσχα πιο σκληρά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Another Russian attack is still ongoing: since last night, there have been almost 500 drones – a large number of “shaheds” – as well as 40 missiles, including Kinzhals. The primary target is Kyiv – energy facilities and civilian infrastructure. Regrettably, there have been hits,… pic.twitter.com/OxBntAUgla— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 27, 2025

Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε τις δηλώσεις αυτές πριν από την αναχώρησή του για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ για να συζητήσουν ένα σχέδιο που έχει σκοπό να βάλει τέλος στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Ρώσοι «δεν θέλουν να βάλουν τέλος στον πόλεμο και επιδιώκουν να αδράξουν κάθε ευκαιρία για να προκαλέσουν ακόμη μεγαλύτερα δεινά στην Ουκρανία και να αυξήσουν την πίεσή τους στους άλλους μέσω του κόσμου», είπε ο Ζελένσκι, έπειτα από την επίθεση που έπληξε την ουκρανική πρωτεύουσα και τα περίχωρά της με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος.

Στο μεταξύ, όπως δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Άντριι Σιμπίχα, το ένα τρίτο του Κιέβου έχει μείνει χωρίς θέρμανση έπειτα από τη μεγάλη επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ