Ζελένσκι: Η Ρωσία βιάζεται να αρχίσει διάλογο μόλις άκουσε για τους Tomahawk

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται στις ΗΠΑ όπου την Παρασκευή αναμένεται να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Ήδη βρίσκομαι στην Ουάσιγκτον. Σήμερα, έχω συναντήσεις με εκπροσώπους εταιρειών άμυνας – κατασκευαστές ισχυρών όπλων που μπορούν σίγουρα να ενισχύσουν την προστασία μας. Συγκεκριμένα, θα συζητήσουμε για επιπλέον προμήθειες συστημάτων αεροπορικής άμυνας. Σήμερα θα συναντηθώ επίσης με εκπροσώπους αμερικανικών εταιρειών ενέργειας. Τώρα που η Ρωσία στοιχηματίζει στον τρόμο κατά του ενεργειακού μας τομέα και πραγματοποιεί καθημερινές επιθέσεις, εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε την ανθεκτικότητα της Ουκρανίας» ανέφερε αρχικά σε ανάρτησή του για να προσθέσει:

«Αύριο έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Πρόεδρο Τραμπ – και αναμένουμε ότι η δυναμική της καταστολής της τρομοκρατίας και του πολέμου που πέτυχε στη Μέση Ανατολή θα βοηθήσει να τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Ο Πούτιν σίγουρα δεν είναι πιο γενναίος από τη Χαμάς ή οποιονδήποτε άλλο τρομοκράτη. Η γλώσσα της δύναμης και της δικαιοσύνης θα λειτουργήσει αναπόφευκτα και κατά της Ρωσίας. Μπορούμε ήδη να δούμε ότι η Μόσχα βιάζεται να ξαναρχίσει τον διάλογο μόλις ακούσει για τους Tomahawk.

Δεν πρέπει να υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση εκτός από την ειρήνη και την αξιόπιστη εγγύηση της ασφάλειας – και είναι ζωτικής σημασίας να προστατευθούν οι άνθρωποι από τις ρωσικές επιθέσεις και επιδρομές το συντομότερο δυνατό. Ευχαριστώ όλους όσους βοηθούν!».