Ζελένσκι: «Δεν παραδίδω το Ντονμπάς – Ο λαός δεν θα συγχωρήσει ποτέ τέτοια συμφωνία»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν θα παραχωρήσει εδάφη στην Ρωσία.

Ο ουκρανικός λαός θα απέρριπτε μια ειρηνευτική συμφωνία που περιλαμβάνει μονομερή αποχώρηση της Ουκρανίας από την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς και παράδοσή της στη Ρωσία , δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξή του στο Axios την Τρίτη.

Ο Ζελένσκι είπε ότι οι Αμερικανοί μεσολαβητές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ του έχουν πει ότι η Ρωσία θέλει πραγματικά να τερματίσει τον πόλεμο και ότι θα πρέπει να συντονιστεί με τη δική του διαπραγματευτική ομάδα σε αυτή τη βάση πριν από τις συνομιλίες.

Αλλά ο Ζελένσκι ξεκαθάρισε ότι είναι πολύ πιο απαισιόδοξος. Συμβούλεψε επίσης τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ να μην προσπαθήσουν να τον αναγκάσουν να πουλήσει ένα όραμα ειρήνης που ο δικός του λαός θα έβλεπε ως μια «ανεπιτυχή ιστορία».

Παράλληλα, ο Ζελένσκι πιστεύει ότι εάν αυτή η συμφωνία περιλαμβάνει την απλή αποχώρηση της ουκρανικής πλευράς από το Ντονμπάς — θυσιάζοντας την κυριαρχία και την ιθαγένεια των ανθρώπων που ζουν εκεί — πιστεύει ότι θα καταψηφιστεί. «Συναισθηματικά, οι άνθρωποι δεν θα το συγχωρήσουν ποτέ αυτό. Ποτέ. Δεν θα συγχωρήσουν… εμένα, δεν θα συγχωρήσουν [τις ΗΠΑ]», είπε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι οι Ουκρανοί «δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί» θα τους ζητηθεί να παραχωρήσουν επιπλέον γη.

Ευχαρίστησε επίσης τον Τραμπ για τις ειρηνευτικές του προσπάθειες και είπε ότι οι συνομιλίες του με τον Κούσνερ και τον Γουίτκοφ δεν περιλαμβάνουν το είδος της πίεσης που ασκεί ο Τραμπ δημόσια. «Σεβόμαστε ο ένας τον άλλον», είπε, προσθέτοντας ότι «δεν είναι τέτοιο άτομο» που υποκύπτει εύκολα υπό πίεση.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι παράλληλα σε διάγγελμα του ανέφερε:

Πρώτα απ’ όλα, για τη μαζική επίθεση με την οποία ξεκίνησαν οι Ρώσοι αυτή τη μέρα. Υπήρχαν είκοσι εννέα πυραύλοι διαφόρων τύπων, 25 από τους οποίους καταρρίφθηκαν. Αυτό είναι ένα σημαντικό αποτέλεσμα της αεροπορικής άμυνάς μας και τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι η αεροπορική άμυνα είναι καθημερινή ανάγκη. Ευχαριστώ όλους τους εταίρους που το κατανοούν αυτό. Ακόμη και την ημέρα έναρξης των επόμενων διαλόγων στη Γενεύη – τριμερών, διμερών με την Αμερική – η Ρωσία ανταποκρίνεται με επίθεση. Αυτό δείχνει πολύ καθαρά τι θέλει η Ρωσία και τι σκοπεύει να κάνει. Υπήρχαν ακόμα σχεδόν 400 drones. Η απειλή των επιθέσεων δεν εξαφανίζεται. Το κρύο από μόνο του προσελκύει τη Ρωσία, και θα συνεχίσουν να προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν το χειμώνα για τον πόλεμο. Επομένως, πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί με όλους τους στρατιώτες μας που προστατεύουν τον ουρανό. Ευχαριστώ, παιδιά, για την ακρίβεια. Επίσης, πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ενεργοί όλοι οι Ουκρανοί διπλωμάτες, οι οποίοι πρέπει να εξασφαλίσουν το αποτέλεσμα στην προμήθεια πυραύλων για την αεροπορική άμυνα, καθώς και ο υπουργός Άμυνας.

Μόλις πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον υπουργό Φεντόροφ. Καθορίσαμε τις προτεραιότητες και πρέπει να λειτουργήσει η προμήθεια. Αυτές τις εβδομάδες θα πραγματοποιηθούν επίσης πολλές συναντήσεις με τους εταίρους – διάφορες διαπραγματεύσεις, διάφορες συναντήσεις. Θα συζητήσουμε επίσης το γεγονός ότι η Ευρώπη χρειάζεται δική της παραγωγή πυραύλων για την αεροπορική άμυνα. Όλων των τύπων πυραύλων που πραγματικά χρειάζονται. Ήδη έχουν γίνει ορισμένα βήματα: ανάπτυξη της παραγωγής, επέκταση. Αλλά η ταχύτητα αυτής της εργασίας δεν είναι ακόμη επαρκής. Οι όγκοι της πιθανής παραγωγής αξίζουν επίσης να αυξηθούν. Η Ουκρανία μιλούσε για αυτό με την Αμερική πριν από χρόνια, ιδίως για την ανάγκη δημιουργίας επαρκούς παραγωγής πυραύλων στην Ευρώπη, ιδίως για τους «Πάτριοτς». Υπήρχαν υποσχέσεις για άδειες, αλλά η Αμερική τελικά δεν προχώρησε σε αυτό. Αν και προτείναμε την παραγωγή τόσο στην Ουκρανία όσο και από κοινού με τους εταίρους του ΝΑΤΟ στην περιοχή – με τη Ρουμανία, την Πολωνία κ.λπ. Τέτοιες αποφάσεις, τέτοιες παραγωγές θα μπορούσαν σίγουρα να ενισχύσουν όλους μας, όλη την Ευρώπη. Είμαι βέβαιος ότι η Ευρώπη θα καταφέρει να εξασφαλίσει τον απαραίτητο όγκο και τη δύναμη άμυνας. Αλλά θα ήταν πολύ καλύτερο για όλους να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα πιο γρήγορα.

Σήμερα, όλη την ημέρα, στην Οδησσό συνεχίζονται οι εργασίες μετά τις νυχτερινές επιθέσεις. Υπήρξαν σημαντικές διακοπές ρεύματος στην Οδησσό, αλλά και σε οικισμούς της περιοχής της Οδησσού. Οι άνθρωποι έμειναν επίσης χωρίς θέρμανση και νερό. Δυστυχώς, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει ακόμη η αποκατάσταση, οι εργασίες θα συνεχιστούν. Έδωσα εντολή να παρασχεθεί στην Οδησσό όλη η απαραίτητη υποστήριξη, να επιταχυνθεί η αποκατάσταση.

Σήμερα θα υπάρξει έκθεση της αντιπροσωπείας – μετά τον πρώτο γύρο των διαπραγματεύσεων στη Γενεύη. Οι σύντροφοι πρέπει οπωσδήποτε να θέσουν το ζήτημα αυτών των επιθέσεων – το ζήτημα κυρίως στην αμερικανική πλευρά, η οποία πρότεινε τόσο σε εμάς όσο και στη Ρωσία να απέχουν από τις επιθέσεις. Η Ουκρανία είναι έτοιμη. Δεν χρειαζόμαστε πόλεμο. Και πάντα ενεργούμε με τον ίδιο τρόπο – προστατεύουμε το κράτος μας, την ανεξαρτησία μας. Ομοίως, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε γρήγορα προς μια αξιοπρεπή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Το ερώτημα είναι μόνο προς τους Ρώσους: τι θέλουν. Και επίσης, αν θα υπάρξουν συνέπειες για τη Ρωσία για το γεγονός ότι οι «σαχέντι», οι ρουκέτες και οι φανταστικές συζητήσεις για ιστορικά θέματα έχουν για αυτούς μεγαλύτερη σημασία από την πραγματική διπλωματία, τη διπλωματία και τη μακροχρόνια ειρήνη.

Όλα αυτά τα ρωσικά πυραύλα και drones που χρησιμοποιήθηκαν σήμερα περιέχουν χιλιάδες εξαρτήματα που η Ρωσία δεν παράγει η ίδια. Πέντε «Iskander-M» περιέχουν τουλάχιστον 75 κρίσιμα εξαρτήματα που δεν είναι ρωσικής παραγωγής. Τρία πυραύλα «X-101» περιέχουν σχεδόν 160 εξαρτήματα που η Ρωσία δεν μπορεί να αντικαταστήσει μόνη της. Κάθε «Σαχέντ» περιέχει εκατοντάδες τέτοια εξαρτήματα, τα οποία εισάγονται στη Ρωσία από άλλες χώρες, και όχι μόνο από κινεζικές εταιρείες, παρεμπιπτόντως. Ακόμα και από την Ευρώπη, την Αμερική, την Ιαπωνία. Είναι σημαντικό όχι μόνο για εμάς στην Ουκρανία, αλλά και για την παγκόσμια ασφάλεια γενικότερα, οι εταίροι να μπλοκάρουν πραγματικά τις αλυσίδες εφοδιασμού της Ρωσίας με κρίσιμα εξαρτήματα για την παραγωγή όπλων. Και επίσης, ώστε οι ίδιες οι εταιρείες να παρακολουθούν καλύτερα πού καταλήγουν τα εξαρτήματά τους. Η Ρωσία δεν μπορεί να κάνει τίποτα χωρίς αυτές τις συνδέσεις με τον κόσμο: δεν είναι σε θέση να είναι ισχυρή σε πλήρη απομόνωση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο αποκλεισμός και η πίεση μπορούν πραγματικά να ωθήσουν τον επιτιθέμενο να αλλάξει πολιτική. Αλλά αυτό εξαρτάται από την αποφασιστικότητα του κόσμου. Ευχαριστώ όλους όσους ενεργούν δυναμικά, ώστε ο επιτιθέμενος να χάσει την ευκαιρία να παρατείνει αυτόν τον πόλεμο. Ευχαριστώ όλους όσους μας βοηθούν, όσους βοηθούν την Ουκρανία.

Δόξα στην Ουκρανία!