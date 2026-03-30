Ζελένσκι: Χαρακτηρίζει την επίσκεψη στη Μέση Ανατολή επιτυχημένη – Ανακοίνωσε συμφωνίες ασφαλείας

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτηρίζει επιτυχημένη την περιοδεία του στις χώρες της Μέσης Ανατολής και αναφέρει ότι έχουν επιτευχθεί ή βρίσκονται υπό συζήτηση ορισμένες συμφωνίες συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας.

Ο Ζελένσκι ξεκίνησε μια περιοδεία στην περιοχή για να προσφέρει την ουκρανική εμπειρογνωμοσύνη του σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης επιθέσεων από μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύει το Ιράν στον πόλεμό του με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, ο οποίος έχει εξαπλωθεί σε όλη τη Μέση Ανατολή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έχει προωθήσει την ουκρανική τεχνογνωσία που αποκτήθηκε στον τετραετή πόλεμό της εναντίον της Ρωσίας, η οποία έχει αναπτύξει εδώ και καιρό ιρανικά drones για να χτυπήσει την Ουκρανία από την εισβολή της Μόσχας τον Φεβρουάριο του 2022.

Μιλώντας στην νυχτερινή βιντεοσκοπημένη ομιλία του μετά την επιστροφή του στο Κίεβο, ο Ζελένσκι λέει ότι έχουν επιτευχθεί «ιστορικές» συμφωνίες ασφαλείας με τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ.

Η Ουκρανία, είπε, συνεργάζεται επίσης με την Ιορδανία και το Κουβέιτ και προσθέτει ότι δύο άλλες χώρες – το Μπαχρέιν και το Ομάν – έχουν επίσης εκφράσει ενδιαφέρον.

«Για την Ουκρανία, δεν πρόκειται μόνο για κύρος και σεβασμό προς τον λαό μας», λέει ο Ζελένσκι.

«Πρόκειται για ένα πολύ συγκεκριμένο και πρακτικό ζήτημα. Εξάγουμε το αμυντικό μας σύστημα, τις δεξιότητες των πολεμιστών μας και τις γνώσεις που διαθέτει το κράτος μας».

Λέει ότι η Ουκρανία αναμένει «αντίστοιχη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας», η οποία περιλαμβάνει συζητήσεις για την αεράμυνα, την ανάπτυξη της αμυντικής παραγωγής και την ενεργειακή συνεργασία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι συζήτησε τα αποθέματα ντίζελ της περιοχής, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τις αμυντικές ανάγκες της Ουκρανίας και τον γεωργικό τομέα. Στην ομιλία του, ο Ζελένσκι είπε ότι διαπίστωσε «μεγάλο σεβασμό» για την Ουκρανία στη Μέση Ανατολή και ένα «κοινό όραμα μεταξύ των χωρών της περιοχής» για συνεργασία με Ουκρανούς εμπειρογνώμονες.

«Η ασφάλεια και η αποκατάσταση της σταθερότητας είναι οι κορυφαίες προτεραιότητες για όλους», είπε.