Υπόθεση Επστάιν: Θύματα θα λάβουν 35 εκατ. αποζημίωση

Συμφώνησε ο φορέας που διαχειρίζεται την περιούσια του Τζέφρι Επστάιν να πληρώσει έως και 35 εκατομμύρια δολάρια για την επίλυση της ομαδικής αγωγής ενάντια σε δύο από τους συνεργάτες του καταδικασμένου παιδόφιλου για συνέργεια και υποβοήθηση στη σεξουαλική εκμετάλλευση νεαρών γυναικών και εφήβων κοριτσιών.

Οι νομικοί εκπρόσωποι των θυμάτων ισχυρίστηκαν ότι οι Ντάρεν Ιντάικ και Ρίτσαρντ Καν συνέβαλαν στη δημιουργία ενός πολύπλοκου δικτύου εταιρειών και τραπεζικών λογαριασμών από τον Τζέφρι Επστάιν, το οποίο του επέτρεπε να αποκρύψει την κακοποίηση των θυμάτων του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συμφωνία, εφόσον εγκριθεί από δικαστή, θα θέσει τέλος στην αγωγή του 2024 που είχε κατατεθεί κατά των δύο, οι οποίοι υπηρέτησαν ως προσωπικός δικηγόρος και λογιστής του Επστάιν και λειτουργούσαν από κοινού ως εκτελεστές της περιουσίας του.

Όπως αναφέρει ο Guardian, ο φορέας είχε δημιουργήσει ταμείο αποζημίωσης που κατέβαλε 121 εκατομμύρια δολάρια στα θύματα και άλλα 49 εκατομμύρια δολάρια σε διακανονισμούς προς τα θύματα.

Ο δικηγόρος του Ιντάικ και Καν δήλωσε ότι οι δύο άνδρες δεν παραδέχθηκαν καμία παράνομη συμπεριφορά στο πλαίσιο διακανονισμού.