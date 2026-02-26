Συνεχείς είναι οι αποκαλύψεις σχετικά με την υπόθεση Έπσταϊν, με τα νέα έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, να περιλαμβάνουν emails ανάμεσα στον καταδικασμένο παιδεραστή και τον κυνηγό μοντέλων Ντανιέλ Σιάντ, ο οποίος εμφανίζεται σε περισσότερα από 1.000 έγγραφα από τα αρχεία Έπσταϊν.

Ο Σιάντ αντιμετωπίζει στη Γαλλία καταγγελίες για βιασμό τις οποίες αρνείται και παρομοίαζε τo 2014 τη διαδικασία προσέγγισης κοριτσιών με… ψάρεμα. «Σε αυτή τη δουλειά νιώθω σαν ψαράς. Άλλοτε πιάνω γρήγορα, άλλοτε δεν έχει ψάρια», έγραφε στον Έπσταϊν, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του επειδή εκείνος δεν εμφανίστηκε σε προγραμματισμένο ραντεβού.

Ο χρηματιστής απαιτούσε αναλυτικά στοιχεία (ονόματα και χώρες προέλευσης) και αναλάμβανε τα έξοδα των ταξιδιών.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο Σαντ σε ένα από τα emails ανέφερε ότι είχε φέρει «δύο κοπέλες από τη Σουηδία, μία Σλοβάκα, δύο Γαλλίδες, μία Ρωσίδα και μια όμορφη Κινέζα», με τον Έπσταϊν να απαντά ότι θα τον αποζημίωνε για τα έξοδα.

«Ήθελα να σου κάνω μια μεγάλη έκπληξη» του έγραφε ο Σιάντ και ήταν χαρούμενος που του έλεγε ότι ένα πρόσφατο ταξίδι στη Σκανδιναβία είχε αποδειχθεί πολύ παραγωγικό: τουλάχιστον πέντε από τα κορίτσια που είχε συναντήσει ήταν μόλις 16 ή 17 ετών, και υπήρχε μια 15χρονη κοπέλα από τη Γαλλία, της οποίας οι γονείς ήταν ευχαριστημένοι που θα ξεκινούσε καριέρα ως μοντέλο. «Υπάρχουν εκατομμύρια από αυτές εκεί έξω», έγραψε.

Ο τρόπος που γίνονταν τα ραντεβού

Η αλληλογραφία ρίχνει φως στον τρόπο με τον οποίο οργανώνονταν τα ραντεβού με τα νεαρά κορίτσια, ακόμη και μετά την αποφυλάκιση του Επστάιν. Ο Σιάντ ενημέρωνε τακτικά για τα «ευρήματά» του σε χωριά της ανατολικής Ευρώπης, στη Σκανδιναβία, ακόμη και στην Κούβα. Σε ένα μήνυμα από το 2016 έγραφε: «Πραγματικά εκπληκτική ομορφιά! Και πολύ ευγενικές».

Σύμφωνα με τα αρχεία, ο κόσμος του μόντελινγκ αποτέλεσε για τον Επστάιν μια δίοδο προσέγγισης νεαρών γυναικών. Ο Σιάντ συνεργαζόταν με τον Γάλλος ατζέντης μοντέλων Ζαν Λυκ Μπρουνέλ, ιδρυτή της MC2 Model Management, εταιρεία τη οποία είχε χρηματοδοτήσει στα πρώτα της βήματα ο Επστάιν. Ο Μπρουνέλ αυτοκτόνησε το 2022 στη φυλακή, εν αναμονή δίκης για κατηγορίες βιασμού ανηλίκων, τις οποίες αρνιόταν.

Τα emails αποτυπώνουν την επιμονή του Επστάιν. Συχνά ρωτούσε λακωνικά: «Τι γίνεται με καινούργια κορίτσια;», «Κάτι ενδιαφέρον;», «Αξίζει να έρθω στο Παρίσι;». Σε αρκετές περιπτώσεις, οι γυναίκες αναφέρονταν μόνο με την εθνικότητά τους.

Ο Σιάντ υποστηρίζει ότι οι συστάσεις του αφορούσαν νόμιμα casting μοντέλων και ότι δεν γνώριζε τις παράνομες δραστηριότητες του Έπσταϊν. Ωστόσο, η Σουηδή Έμπα Κάρλσον τον κατηγορεί ότι τη στρατολόγησε το 1990 και τη βίασε στη Γαλλία – καταγγελία που εκείνος αρνείται, επικαλούμενος και παραγραφή.

Σε μία περίπτωση απάντησε για 19χρονη: «Όχι πολύ ενδιαφέρουσα, συγγνώμη». Σε άλλη, σχολίασε: «Δεν δείχνει χαρούμενη».

Γαλλικά μέσα έχουν επίσης μεταδώσει καταγγελίες γυναίκας που ισχυρίζεται ότι ο Σιάντ τη σύστησε στον Επστάιν το 2013 στο Παρίσι, όπου προσλήφθηκε ως μασέζ. Η δικηγόρος του Σιάντ δηλώνει ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις εγκληματικής πράξης και ότι η αλληλογραφία απλώς καταγράφει επαγγελματική δραστηριότητα.

Τα έγγραφα δείχνουν ακόμη ότι το FBI είχε ενημερωθεί ήδη από το 2016 για τη συνεργασία Σιάντ– Έπσταϊν, ενώ οι γαλλικές αρχές εξετάζουν πλέον εκ νέου το υλικό.