Ξεκάθαρο μήνυμα Τραμπ σε Νετανιάχου: Αν δεν υπάρξει συμφωνία για τα πυρηνικά με το Ιράν θα σε στηρίξω για να τους χτυπήσεις

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στη Φλόριντα τον Δεκέμβριο ότι θα υποστηρίξει τις ισραηλινές επιδρομές στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν,

Και αυτό θα γίνει εφόσον οι ΗΠΑ και το Ιράν δεν μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία, μετέδωσε σήμερα το αμερικανικό δίκτυο CBS News, επικαλούμενο δύο καλά ενημερωμένες πηγές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δύο μήνες αργότερα, το CBS News έμαθε ότι εσωτερικές συζητήσεις μεταξύ ανώτερων στελεχών του αμερικανικού στρατού και της κοινότητας των μυστικών υπηρεσιών έχουν αρχίσει να εξετάζουν την πιθανότητα υποστήριξης ενός νέου γύρου ισραηλινών επιθέσεων στο Ιράν. Οι αμερικανικές συζητήσεις έχουν επικεντρωθεί λιγότερο στο αν το Ισραήλ θα μπορούσε να ενεργήσει και περισσότερο στο πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να βοηθήσουν, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εναέριου ανεφοδιασμού για ισραηλινά αεροσκάφη και του λεπτού ζητήματος της εξασφάλισης άδειας πτήσης από χώρες κατά μήκος της πιθανής διαδρομής, δήλωσαν δύο άλλοι Αμερικανοί αξιωματούχοι που γνωρίζουν το θέμα.

Δεν είναι σαφές ποιες χώρες θα χορηγούσαν άδεια υπερπτήσεων στις ΗΠΑ για ανεφοδιασμό ισραηλινών αεροσκαφών για μια πιθανή επίθεση. Η Ιορδανία, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν δηλώσει δημόσια ότι δεν θα επιτρέψουν τη χρήση του εναέριου χώρου τους για οποιεσδήποτε επιθέσεις κατά του Ιράν ή ιρανικές επιθέσεις κατά οποιασδήποτε άλλης χώρας.

Ωστόσο, οι συνεχιζόμενες συνομιλίες εντός του μηχανισμού εθνικής ασφάλειας συνέπεσαν με μια ορατή επίδειξη δύναμης από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς το Ιράν. Την Πέμπτη, το CBS News ανέφερε ότι ένα δεύτερο αμερικανικό αεροπλανοφόρο, το USS Gerald R. Ford και ο στολίσκος πολεμικών πλοίων του, θα αποσταλούν στη Μέση Ανατολή, ενώνοντας τις δυνάμεις τους με μια ήδη σημαντική αμερικανική παρουσία. Τέσσερις Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρων αναμένεται να αναπτυχθεί από την Καραϊβική, μια κίνηση που θα έθετε τρομερή ισχύ πυρός εντός της εμβέλειας του Ιράν σε μια στιγμή αυξημένης έντασης.

Όλα αυτά συμβαίνουν καθώς η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου παραμένει ανοιχτά επιφυλακτικός απέναντι στη διπλωματία με το Ιράν και πέταξε στην Ουάσινγκτον την περασμένη Τετάρτη για συνομιλίες με τον Πρόεδρο Τραμπ. Ο Νετανιάχου εξέδωσε πολλαπλές δηλώσεις επιμένοντας ότι οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν θα περιλαμβάνει περιορισμούς στους βαλλιστικούς πυραύλους και στη χρηματοδότηση πληρεξουσίων στην περιοχή, ζητήματα που θα επεκτείνουν οποιαδήποτε συμφωνία πέρα ​​από το ίδιο το πυρηνικό πρόγραμμα.

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν σηματοδοτήσει μια υπό όρους προθυμία να περιορίσουν μέρος του εμπλουτισμού ουρανίου με αντάλλαγμα την ελάφρυνση από τις οικονομικές κυρώσεις, αλλά δεν είναι σαφές πώς θα είναι αυτό και οι συνομιλίες δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε γραπτή συμφωνία.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν αναμένεται να πραγματοποιήσουν έναν δεύτερο γύρο πυρηνικών συνομιλιών στη Γενεύη την Τρίτη, σε μια προσπάθεια να καταλήξουν σε μια συμφωνία που θα αποτρέψει τον πόλεμο. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και η αντιπροσωπεία του βρίσκονται καθ’ οδόν προς τη Γενεύη για τις έμμεσες συνομιλίες, σύμφωνα με το Associated Press» αναφέρει το δημοσίευμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

O Νετανιάχου δηλώνει ότι η συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν προϋποθέτει τη διάλυση των υποδομών εμπλουτισμό ουρανίου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν θα πρέπει να περιλαμβάνει την “καταστροφή” της ικανότητας εμπλουτισμού ουρανίου της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

“Η πρώτη προϋπόθεση” για μια συμφωνία “είναι ότι όλο το εμπλουτισμένο υλικό πρέπει να φύγει από το Ιράν”, δήλωσε ο Νετανιάχου, αναφερόμενος στη συνάντησή του αυτή την εβδομάδα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον, ενώπιον της Διάσκεψης των προέδρων αμερικανικών εβραϊκών οργανώσεων στην Ιερουσαλήμ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Η δεύτερη προϋπόθεση είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία ικανότητα εμπλουτισμού, δεν πρόκειται απλά για τη διακοπή της διαδικασίας εμπλουτισμού, αλλά για τη διάλυση των εξοπλισμών και των υποδομών που επιτρέπουν τον εμπλουτισμό ουρανίου”, πρόσθεσε ο Νετανιάχου.

Ο πρωθυπουργός επιβεβαίωσε ότι ζητεί μια συμφωνία για το πρόγραμμα των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων, όπως και “τη διάλυση του άξονα της τρομοκρατίας που έχτισε το Ιράν”, αναφερόμενος στις ένοπλες οργανώσεις στη Μέση Ανατολή που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη, όπως οι Χούθι στην Υεμένη, η Χεζμπολάχ στον Λίβανο και η παλαιστινιακή ισλαμιστική Χαμάς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Πρέπει να υπάρξουν πραγματικές επιθεωρήσεις, ουσιαστικές επιθεωρήσεις, όχι επιθεωρήσεις έπειτα από προειδοποίηση, αλλά αποτελεσματικές επιθεωρήσεις για όλα τα παραπάνω”, δήλωσε. “Αυτά είναι τα στοιχεία που θεωρούμε σημαντικά για την υλοποίηση της συμφωνίας”.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί αναχώρησε σήμερα για τη Γενεύη, όπου αναμένεται να διεξαχθεί μια νέα σύνοδος διαπραγματεύσεων για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε το υπουργείο του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν επανέλαβαν τις συνομιλίες τους στις 6 Φεβρουαρίου στο Ομάν, μια κίνηση που χαιρέτισαν και οι δύο πλευρές, οι οποίες είχαν δηλώσει ότι ήθελαν να τις συνεχίσουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτή η σύνοδος είναι η πρώτη μετά τη διακοπή των προηγούμενων διαπραγματεύσεων τον Ιούνιο λόγω του πολέμου των 12 ημερών μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, που άρχισε με ισραηλινά πλήγματα εναντίον πυρηνικών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων.