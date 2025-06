Στα ύψη είναι η παγκόσμια ανησυχία για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς η σύρραξη ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν δείχνει να ξεφεύγει. Την ίδια ώρα, η αγωνία κορυφώνεται, εν αναμονή της απόφασης του Ντόναλντ Τραμπ, για την εμπλοκή ή μη στην επίθεση κατά του Ιράν.

Σήμερα το πρωί το Ιράν κατάφερε σφοδρά πλήγματα σε πολλές πόλεις του Ισραήλ με βαλλιστικούς πυραύλους, χτυπώντας ακόμα και κεντρικό νοσοκομείο στην πόλη Μπερ Σεβά, αλλά και παιδικό σταθμό. Η υπηρεσία άμεσης βοήθειας του Ισραήλ, η Magen David Adom, ανακοίνωσε νέο απολογισμό 47 τραυματιών από τα ιρανικά πλήγματα σήμερα.

Footage showing the moment that a ballistic missile fired by Iran impacted Soroka Medical Center within the city of Beersheba in Southern Israel. pic.twitter.com/JHpwZsR6oC