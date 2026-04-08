WSJ: Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο τιμωρίας ορισμένων χωρών του ΝΑΤΟ επειδή δεν υποστηρίζουν τον πόλεμο στο Ιράν

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με δημοσίευμα της WSJ εξετάζει ένα σχέδιο για την τιμωρία ορισμένων μελών της συμμαχίας του ΝΑΤΟ που πιστεύει ότι δεν ήταν χρήσιμα για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με αξιωματούχους της κυβέρνησης.

Η πρόταση θα περιλαμβάνει την απομάκρυνση αμερικανικών στρατευμάτων από χώρες μέλη του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου που θεωρούνται άχρηστες για την πολεμική προσπάθεια στο Ιράν και την τοποθέτησή τους σε χώρες που υποστηρίζουν περισσότερο την αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία.

Η πρόταση θα υπολείπεται κατά πολύ των πρόσφατων απειλών του Προέδρου Τραμπ να αποσύρει πλήρως τις ΗΠΑ από τη συμμαχία, κάτι που εκ του νόμου δεν μπορεί να κάνει χωρίς το Κογκρέσο.

Ο Τραμπ και ο Μαρκ Ρούτε του ΝΑΤΟ συναντήθηκαν στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν έχει ωθήσει τις σχέσεις των ΗΠΑ με άλλα μέλη της στρατιωτικής συμμαχίας σε σημείο κρίσης.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έχει απειλήσει να αποσυρθεί από τη διατλαντική συμμαχία των 32 μελών και έχει καταδικάσει τους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουάσινγκτον τις τελευταίες εβδομάδες για αυτό που χαρακτήρισε ανεπαρκή υποστήριξη στην αμερικανο-ισραηλινή βομβαρδιστική εκστρατεία στο Ιράν.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι οι επιθέσεις θα σταματήσουν αφού οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων.

«Είναι αρκετά λυπηρό το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ γύρισε την πλάτη στον αμερικανικό λαό κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι εβδομάδων, ενώ ο αμερικανικός λαός είναι αυτός που χρηματοδοτεί την άμυνά του», δήλωσε η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λίβιτ, σε συνέντευξη Τύπου.