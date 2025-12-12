Washington Post: Οι μυστικές επαφές του Ουκρανού διαπραγματευτή με το FBI προκαλούν αναστάτωση στις ειρηνευτικές συνομιλίες

Αιφνιδιασμό και ανησυχία σε δυτικούς διπλωματικούς κύκλους προκαλούν οι μυστικές συναντήσεις του κορυφαίου διαπραγματευτή της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, με την ηγεσία του FBI, κατά τη διάρκεια πρόσφατων ταξιδιών του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με την Washington Post, ο Ουμέροφ μετέβη τρεις φορές τις τελευταίες εβδομάδες στο Μαϊάμι για συνομιλίες με τον ειδικό απεσταλμένο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, στο πλαίσιο πρότασης τερματισμού της σχεδόν τετραετούς σύγκρουσης με τη Ρωσία.

Παράλληλα, πραγματοποίησε κλειστές συναντήσεις με τον διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ, και τον αναπληρωτή διευθυντή, Νταν Μποντζίνο, επαφές που, όπως αναφέρουν τέσσερις πηγές με γνώση των συζητήσεων, δεν είχαν γνωστοποιηθεί σε συμμάχους της Ουκρανίας.

Η έλλειψη διαφάνειας έχει δημιουργήσει νέο κύμα αβεβαιότητας σε μια ήδη εύθραυστη διαπραγματευτική διαδικασία. Ορισμένοι δυτικοί αξιωματούχοι εκφράζουν φόβους ότι Ουμέροφ και άλλοι Ουκρανοί αξιωματούχοι ίσως αναζητούν διαβεβαιώσεις ή ακόμη και αμνηστία για ενδεχόμενες υποθέσεις διαφθοράς.

Άλλοι κρούουν τον κώδωνα ότι το απροειδοποίητο αυτό κανάλι επικοινωνίας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για άσκηση πιέσεων προς το Κίεβο ώστε να αποδεχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία που προωθεί η κυβέρνηση Τραμπ, με σημαντικές παραχωρήσεις για την ουκρανική πλευρά.

Η πρέσβειρα της Ουκρανίας στην Ουάσινγκτον, Όλχα Στεφανίσινα, επιβεβαίωσε ότι υπήρξε συνάντηση με το FBI, τονίζοντας πως αφορούσε «αποκλειστικά ζητήματα εθνικής ασφάλειας» που δεν είναι δυνατό να δημοσιοποιηθούν.

Αξιωματούχος του FBI σημείωσε ότι οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε θέματα επιβολής του νόμου και κοινής ασφάλειας, ενώ το ζήτημα της διαφθοράς στην Ουκρανία «αναφέρθηκε μεν, αλλά δεν αποτέλεσε τον κύριο άξονα».

Οι Πατέλ και Μποντζίνο έχουν κατά το παρελθόν ασκήσει δημόσια κριτική στο Κίεβο. Ο Πατέλ έχει ζητήσει αυξημένο έλεγχο της αμερικανικής βοήθειας προς την Ουκρανία, ενώ ο Μποντζίνο έχει κατηγορήσει τον πρόεδρο Ζελένσκι ότι συγκαλύπτει υποθέσεις που σχετίζονται με τον γιο του προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, επιχειρώντας να μειώσει τις ανησυχίες, ανέφερε ότι οι επαφές Αμερικανών αξιωματούχων με ξένες κυβερνήσεις για θέματα ασφάλειας είναι συνηθισμένη πρακτική. Παράλληλα επιβεβαίωσε ότι η ομάδα εθνικής ασφάλειας του Τραμπ βρίσκεται σε επαφή τόσο με Ρώσους όσο και με Ουκρανούς για την προώθηση μιας συμφωνίας ειρήνης.

Το ζήτημα εξελίσσεται ενώ η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με το μεγαλύτερο σκάνδαλο διαφθοράς από την ανάληψη της εξουσίας από τον Ζελένσκι το 2019, με τις αρχές να καταγγέλλουν υπεξαίρεση 100 εκατ. δολαρίων στον ενεργειακό τομέα μέσω δωροδοκιών και παράνομων πληρωμών.