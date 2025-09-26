Wall Street Journal: Ανοικτός να επιτρέψει τη χρήση όπλων μεγάλου βεληνεκούς για πλήγματα στη Ρωσία ο Τραμπ

Ανοικτός στο ενδεχόμενο να άρει τους περιορισμούς για τη χρήση αμερικανικών οπλικών συστημάτων μεγάλου βεληνεκούς για πλήγματα εντός της Ρωσίας είναι σύμφωνα με την Wall Street Journal ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, αυτό φαίνεται να δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ωστόσο δεν δεσμεύτηκε ότι θα το κάνει, στη συνάντηση που είχαν οι δύο ηγέτες την Τρίτη.

Το πρακτορείο Reuters που την αναμετέδωσε διευκρίνισε ότι δεν ήταν σε θέση να την επαληθεύσει.

Axios: «Ο Ζελένσκι ζήτησε από τον Τραμπ πυραύλους Tomahawk για να αναγκάσει τον Πούτιν να κάνει ειρήνη»

Ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζήτησε από τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντησή τους την Τρίτη να προμηθεύσει την Ουκρανία με πυραύλους Tomahawk, οι οποίοι θα μπορούσαν να δώσουν στη χώρα του τη δυνατότητα να χτυπήσει μέχρι και τη Μόσχα, σύμφωνα με το Axios.

Πρόκειται για έναν αμερικανικό πύραυλο μεγάλης εμβέλειας που χρησιμοποιείται από το Ναυτικό των ΗΠΑ, το Βασιλικό Ναυτικό της Αυστραλίας και το Βασιλικό Ναυτικό σε χερσαίες επιθέσεις σε πλοία και υποβρύχια.

Ο Ζελένσκι είπε στην εκπομπή “The Axios Show” την Τετάρτη ότι ζήτησε από τον Τραμπ ένα επιπλέον οπλικό σύστημα που θα μπορούσε να αναγκάσει τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ίσως ακόμη και χωρίς να χρειαστεί να το χρησιμοποιήσει η Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι δεν κατονόμασε αυτό το οπλικό σύστημα κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στον Μπαράκ Ράβιντ του Axios, αλλά είπε ότι αν η Ρωσία γνώριζε πως η Ουκρανία το διέθετε, η πίεση για διαπραγματεύσεις θα αυξανόταν σημαντικά.

Ένας Ουκρανός αξιωματούχος και μια άλλη πηγή που γνωρίζει τη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι επιβεβαίωσαν ότι επρόκειτο για τους πυραύλους Tomahawk. Η Ουκρανία έχει θέσει το θέμα των Tomahawk στις ΗΠΑ αρκετές φορές τον τελευταίο χρόνο, συμπεριλαμβανομένου και σε λίστα με στρατιωτικό εξοπλισμό που ζήτησε πριν από μερικούς μήνες.

Ο Ζελένσκι είπε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στο Axios ότι ο Τραμπ του είπε πως η Ουκρανία πρέπει να απαντά με τον ίδιο τρόπο: «Αν μας χτυπήσουν την ενέργεια, ο Πρόεδρος Τραμπ υποστηρίζει ότι μπορούμε να απαντήσουμε στην ενέργεια.» Το ίδιο ισχύει και για αποθήκες όπλων και κέντρα παραγωγής.

Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι η Ουκρανία μπορεί ήδη να χτυπήσει βαθιά μέσα στη Ρωσία με drones, αλλά πολλοί στρατιωτικοί στόχοι έχουν προηγμένα αντιαεροπορικά συστήματα, που καθιστούν δύσκολη τη διείσδυση με μη επανδρωμένα.

Η μεγάλη εικόνα

Ο πύραυλος Tomahawk, που κατασκευάζεται από την RTX, έχει πολύ μεγαλύτερη εμβέλεια από τους πυραύλους που έχει παραχωρήσει μέχρι τώρα το ΝΑΤΟ — φτάνει έως και 1.600 χιλιόμετρα, σε σύγκριση με τα περίπου 300 χλμ των αμερικανικών ATACMS.

Είναι επίσης πολύ ταχύτερος από τα ουκρανικά drones και φέρει ισχυρότερο φορτίο.

Η Ουκρανία έχει προσπαθήσει να παρακάμψει την απροθυμία των συμμάχων της να δώσουν μακράς εμβέλειας όπλα, αναπτύσσοντας δικά της συστήματα, όπως τα Palianytsia και Flamingo, αν και δεν έχουν το ιστορικό αξιοπιστίας δεκαετιών των Tomahawk.