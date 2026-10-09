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Βρυξέλλες: Επεισόδια στις διαδηλώσεις εργατικών συνδικάτων – Φωτιές, χημικά και οδοφράγματα με πατίνια και ποδήλατα (βίντεο)

Κουκουλοφόροι συγκρούστηκαν με την αστυνομία

Βρυξέλλες: Επεισόδια στις διαδηλώσεις εργατικών συνδικάτων – Φωτιές, χημικά και οδοφράγματα με πατίνια και ποδήλατα (βίντεο)
EPA
DEBATER NEWSROOM

Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν στο κέντρο των Βρυξελλών, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας των συνδικάτων ενάντια στα μέτρα λιτότητας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, τα δύο μεγαλύτερα συνδικάτα του Βελγίου, CSC-ACV και FGTB-ABVV, πραγματοποιούν διαμαρτυρίες κατά των δημοσιονομικών σχεδίων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στις Βρυξέλλες, προειδοποιώντας ότι το κόστος θα κληθούν και πάλι να επωμιστούν οι απλοί πολίτες. Εκατοντάδες άτομα με καλυμμένα τα πρόσωπά τους διείσδυσαν στον όγκο των διαδηλωτών. Ακολούθησαν εκταταμένα επεισόδια και συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις.

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Οι βίαιες ομάδες επιτέθηκαν στις δυνάμεις καταστολής εκτοξεύοντας γυάλινα μπουκάλια, ξύλινα δοκάρια, κάδους σκουπιδιών και κροτίδες, ενώ επιχείρησαν να στήσουν οδοφράγματα χρησιμοποιώντας κοινόχρηστα ηλεκτρικά πατίνια και ποδήλατα.

Η αστυνομία απάντησε άμεσα με εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων και την επιστράτευση εκτοξευτήρων νερού και σύμφωνα με δημοσιεύματα του βελγικού Τύπου προχώρησε σε προσαγωγές.

Παρά την έκρυθμη ατμόσφαιρα στους γύρω δρόμους, η κύρια πορεία των εργαζομένων συνεχίστηκε, με την ηγεσία των συνδικάτων να απευθύνει έκκληση για ψυχραιμία.

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Οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι έστειλαν αυστηρό τελεσίγραφο προς την κυβέρνηση, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα δεχθούν καμία περαιτέρω επιβάρυνση στα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

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