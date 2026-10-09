Βρυξέλλες: Επεισόδια στις διαδηλώσεις εργατικών συνδικάτων – Φωτιές, χημικά και οδοφράγματα με πατίνια και ποδήλατα (βίντεο)

Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν στο κέντρο των Βρυξελλών, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας των συνδικάτων ενάντια στα μέτρα λιτότητας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, τα δύο μεγαλύτερα συνδικάτα του Βελγίου, CSC-ACV και FGTB-ABVV, πραγματοποιούν διαμαρτυρίες κατά των δημοσιονομικών σχεδίων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στις Βρυξέλλες, προειδοποιώντας ότι το κόστος θα κληθούν και πάλι να επωμιστούν οι απλοί πολίτες. Εκατοντάδες άτομα με καλυμμένα τα πρόσωπά τους διείσδυσαν στον όγκο των διαδηλωτών. Ακολούθησαν εκταταμένα επεισόδια και συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις.

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La crise lycéenne gagne la Belgique https://t.co/O2LjX2Hsyd— BFM (@BFMTV) October 9, 2026

Οι βίαιες ομάδες επιτέθηκαν στις δυνάμεις καταστολής εκτοξεύοντας γυάλινα μπουκάλια, ξύλινα δοκάρια, κάδους σκουπιδιών και κροτίδες, ενώ επιχείρησαν να στήσουν οδοφράγματα χρησιμοποιώντας κοινόχρηστα ηλεκτρικά πατίνια και ποδήλατα.

Belgian students join trade unions for national strike https://t.co/Av3PJHPJhK October 9, 2026

Η αστυνομία απάντησε άμεσα με εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων και την επιστράτευση εκτοξευτήρων νερού και σύμφωνα με δημοσιεύματα του βελγικού Τύπου προχώρησε σε προσαγωγές.

Major protests in Brussels today outside Midi Station. Triggered by government plans to find more than €10 billion in savings in the budget. https://t.co/Y5MfWOnEGp— William Denselow (@willdenze) October 9, 2026

Παρά την έκρυθμη ατμόσφαιρα στους γύρω δρόμους, η κύρια πορεία των εργαζομένων συνεχίστηκε, με την ηγεσία των συνδικάτων να απευθύνει έκκληση για ψυχραιμία.

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🔴 🇧🇪 Breaking: URGENT Clashes underway at the Central Station in #Brussels . Mortar fire, projectile throwing, and tear gas. 🇧🇪Massive protests call given by the students today in #Belgium https://t.co/21fqSY8pCz— World_Breaking_News03 (@Breaking2003) October 9, 2026

Οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι έστειλαν αυστηρό τελεσίγραφο προς την κυβέρνηση, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα δεχθούν καμία περαιτέρω επιβάρυνση στα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.