Βρετανία: Μεθυσμένος επιβάτης προκάλεσε πανικό σε πτήση – Καθυστέρησε την προσγείωση (Βίντεο)

Στιγμές χάους σημειώθηκαν σε πτήση της Ryanair από την Κρακοβία προς το Μπρίστολ της Βρετανίας, όταν λίγο πριν προσγειωθεί το αεροπλάνο ένας μεθυσμένος επιβάτης ξεκίνησε να προκαλεί φασαρία με αποτέλεσμα ο πιλότος να αναγκαστεί να κάνει κύκλους γύρω από το αεροδρόμιο.

Την περασμένη Τρίτη (11/11) σημειώθηκε το επεισόδιο, το οποίο κατέγραψε σε βίντεο ο άνθρωπος που καθόταν δίπλα στον μεθυσμένο άνδρα στο αεροπλάνο, ο Κάσπερ Μπουγιάκ. Στο βίντεο φαίνεται ο μεθυσμένος άνδρας να βρίζει, να τσακώνεται με το πλήρωμα και να αντιστέκεται στα μέλη της ασφάλειας που προσπαθούσαν να τον συγκρατήσουν.

Σε κάποια φάση ο μεθυσμένος επιβάτης γύρισε προς τον Μπουγιάκ που τραβούσε το βίντεο και του έδειξε το μεσαίο του δάχτυλο.

Μάλιστα η ένταση κορυφώθηκε όταν ο επιβάτης έγινε πιο επιθετικός, αποκαλώντας τους αστυνομικούς “καθάρματα” και “απαράδεκτους” την ώρα που του περνούσαν χειροπέδες.

Είχε προκαλέσει ξανά επεισόδιο

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Μπουγιάκ που έβγαλε το βίντεο, ο μεθυσμένος άνδρας είχε προκαλέσει ανάλογο επεισόδιο και σε προηγούμενη πτήση την Κυριακή, πίνοντας υπερβολικά, βρίζοντας και ενοχλώντας μια γυναίκα που καθόταν δίπλα του. Μάλιστα είχε δημιουργήσει θέματα και στον έλεγχο των διαβατηρίων κατά την άφιξη του στην Κρακοβία.

Όμως στην πτήση της επιστροφής προς το Μπρίστολ, ο άνδρας φαινόταν πιο ήρεμος και χαιρέτησε τον Μπουγιάκ λέγοντας: «Με θυμάσαι;».

Ωστόσο, αφότου ήπιε αλκοόλ κατά τη διάρκεια της πτήσης, η συμπεριφορά του ξέφυγε εκτός ελέγχου. Οι επιβάτες τον παρακάλεσαν να ηρεμήσει, καθώς υπήρχαν παιδιά στο αεροπλάνο, κάτι που προκάλεσε νέους καβγάδες.

Λίγο πριν από την προσγείωση, ο άνδρας αρνήθηκε επανειλημμένα να καθίσει στη θέση του, αναγκάζοντας τον πιλότο να ακυρώσει την προσγείωση και να περιμένει μέχρι να αντιμετωπιστεί η κατάσταση.

«Έκανε φασαρία σχεδόν όλη την ώρα», είπε ο Μπουγιάκ. «Μόλις ήπιε, άρχισε τα καμώματά του».

Το βίντεο τελειώνει τη στιγμή που οι επιβάτες αποβιβάζονται, όμως, σύμφωνα με τον Μπουγιάκ, η αστυνομία χρειάστηκε πάνω από μία ώρα για να απομακρύνει τον άνδρα από το αεροπλάνο, καθυστερώντας την επόμενη προγραμματισμένη πτήση της εταιρείας προς την Κρακοβία.