Βρετανία: Η κυβέρνηση εξετάζει «χιλιομετρικό φόρο» στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Η βρετανική κυβέρνηση, αναζητώντας πόρους ενόψει της παρουσίασης του προϋπολογισμού, σε τρεις εβδομάδες, εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβάλει έναν φόρο στα ηλεκτρικά οχήματα, ώστε, όπως λέει, να χρηματοδοτούνται τα έργα στο οδικό δίκτυο από όλους και όχι μόνο από όσους κατέχουν ντιζελοκίνητα και βενζινοκίνητα οχήματα.

«Ο φόρος καυσίμων αφορά τη βενζίνη και το ντίζελ, αλλά δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Θέλουμε ένα πιο ισορροπημένο σύστημα, για όλους τους οδηγούς», εξήγησε ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι δίκαιο να αναζητήσουμε ένα φορολογικό σύστημα με το οποίο θα χρηματοδοτούνται από όλους εξίσου οι δρόμοι, οι υποδομές και οι δημόσιες υπηρεσίες», πρόσθεσε, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες για τις επιλογές που εξετάζονται.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Daily Telegraph, η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς, που θα παρουσιάσει τον προϋπολογισμό στις 26 Νοεμβρίου, εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβληθεί φόρος ύψους 3 πενών (3,5 λεπτά του ευρώ) για κάθε μίλι (1,6 χλμ.) που διανύει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Το μέτρο, που θα μπορούσε να τεθεί σε εφαρμογή το 2028 έπειτα από δημόσια διαβούλευση, θα στοίχιζε κατά μέσο όρο 250 στερλίνες κάθε χρόνο στους οδηγούς και θα απέφερε 1,8 δισεκ. λίρες ετησίως, στις αρχές της επόμενης δεκαετίας.

«Η εισαγωγή ενός τόσο σύνθετου και δαπανηρού συστήματος, που θα στόχευε οχήματα τα οποία οι κατασκευαστές ήδη δυσκολεύονται να πουλήσουν, θα ήταν στρατηγικό λάθος», υποστήριξε η SMMT, η ομοσπονδία που εκπροσωπεί τη βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία. «Θα αποθάρρυνε τους καταναλωτές (…) και θα είχε σημαντικές επιπτώσεις στις επενδύσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο», πρόσθεσε.

Η Ισλανδία και η Νέα Ζηλανδία έχουν ήδη εφαρμόσει έναν «χιλιομετρικό φόρο» για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με την SMMT, περίπου ένα στα τέσσερα αυτοκίνητα που πωλούνται σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι 100% ηλεκτρικό, κυρίως χάρη στις κρατικές επιχορηγήσεις για την αγορά τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο βρετανικός οργανισμός που παρακολουθεί τα δημοσιονομικά της χώρας (OBR-Γραφείο με Αρμοδιότητα τον Προϋπολογισμό), υπολογίζει ότι οι φόροι καυσίμων θα αποφέρουν 24,4 δισεκ. λίρες το 2025-26, δηλαδή το 2% των κρατικών εσόδων.

Η Ριβς, που έχει ήδη αυξήσει τις εισφορές, ιδίως των εταιρειών, και παράλληλα περιέκοψε δραστικά τις δαπάνες, δέχεται ισχυρές πιέσεις να εξισορροπήσει τα δημόσια οικονομικά χωρίς να καταπνίξει την ασθενή ανάπτυξη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο βρετανικός Τύπος αναφέρει ότι, εκτός του χιλιομετρικού φόρου, υπάρχει πιθανότητα να αυξηθούν οι φόροι εισοδήματος ή ο ΦΠΑ, δύο φόροι που οι Εργατικοί είχαν δεσμευτεί να μην τους αλλάξουν.