Βρετανία: 13χρονη αποβλήθηκε για διαφανή σκουλαρίκια – Η μητέρα της κατήγγειλε το σχολείο

Αποβλήθηκε για τέσσερις ημέρες μία 13χρονη από σχολείο στο Μπάρνσλεϊ της Βρετανίας διότι φορούσε διάφανα σκουλαρίκια για να κρύψει τις τρύπες στα αυτιά της.

Ειδικότερα, η Ιζομπέλα Ντόουσον, η κόρη της Ρέιτσελ Ντόνσον, στάλθηκε στο σπίτι επειδή φορούσε «αόρατα σκουλαρίκια» για να κρύψει τα τρυπήματα στα αυτιά της, σύμφωνα με την Daily Mail. Το σχολείο έκρινε ότι τα σκουλαρίκια παραβιάζουν την πολιτική απαγόρευσης κοσμημάτων και απέβαλε την 13χρονη.

Η μητέρα έλαβε τηλεφώνημα από το σχολείο το οποίο της ανακοίνωσε ότι η Ιζομπέλα θα τιμωρούνταν με αποβολή, επειδή αρνήθηκε να αφαιρέσει τα σκουλαρίκια. Αρχικά η αποβολή της ήταν για δύο ημέρες, ωστόσο παρατάθηκε για άλλες δύο ημέρες όταν η Ιζομπέλα αρνήθηκε ξανά να τα βγάλει.

Η πολιτική του σχολείου ορίζει: «Δεν επιτρέπονται τα κοσμήματα. Εξαίρεση είναι το ρολόι χειρός (όχι το έξυπνο ρολόι)». Η μητέρα αποκάλυψε ότι μέσα σε μία εβδομάδα τουλάχιστον 90 μαθητές έχουν τεθεί σε απομόνωση ή έχουν αποβληθεί από το σχολείο για παρόμοιος λόγους, έπειτα από μια αλλαγή στην εφαρμογή των κανόνων.

H μητέρα έκανε καταγγελία στο σχολείο

Ότι έχει «θυμώσει με την κατάσταση είπε η μητέρα των δύο παιδιών και ανέφερε ότι έχει υποβάλει καταγγελία. Το σχολείο από την πλευρά του επιβεβαίωσε ότι αποβλήθηκε η 13χρονη επειδή αρνήθηκε να βγάλει τα σκουλαρίκια.

«Ήμουν εξοργισμένη. Δεν είμαι γονέας που πιστεύει στην παραβίαση των κανόνων. Αν μπορώ να δικαιολογήσω έναν κανόνα, τότε είμαι απολύτως πρόθυμη να πω στην Ίζι τι να κάνει, αλλά αν δεν μπορώ να της εξηγήσω. Και ο δάσκαλος δεν μπορεί να μου εξηγήσει τον κανόνα, τότε ο κανόνας δεν είναι σωστός. Φορούσε διαφανή πλαστικά για να σεβαστεί τους κανόνες και έμεινε εκτός», δήλωσε η Ρέιτσελ Ντόνσον.

«Η δασκάλα είπε ότι ίσχυε πάντα ο κανόνας και ότι προφανώς απλά τη γλίτωσε, είναι γελοίο. Ένας ασυνεπής κανόνας είναι ένα πράγμα, αλλά το να είσαι εκεί για δύο χρόνια χωρίς να σου έχουν πει ποτέ να τα βγάλεις, αλλά αντίθετα να σου έχουν πει ότι είναι εντάξει, αυτό είναι ασυνέπεια. Όταν ρώτησα γιατί δεν μπορεί να τα φοράει, μου είπαν ότι “έτσι είναι οι κανόνες”», συμπλήρωσε.

Η 13χρονη αποβλήθηκε ξανά αφού επέστρεψε στο σχολείο

Η 13χρονη επέστρεψε στο σχολείο μετά την διήμερη αποβολή της, αλλά αποβλήθηκε για άλλες δύο ημέρες επειδή αρνήθηκε ξανά να βγάλει τα σκουλαρίκια της. Η μητέρα συναντήθηκε με τους δασκάλους στο σχολείο για να διαμαρτυρηθεί με τους εκπαιδευτικούς να της λένε πως οι κανόνες δεν έχουν αλλάξει αλλά δεν τους ακολουθούσαν πιστά.

«Η Ίζι δεν φοράει κοσμήματα. Είναι διάφανα πλαστικά που έχει τοποθετήσει στη θέση των κοσμημάτων για να συμμορφωθεί με τους κανόνες. Έκανε το σωστό. Το σχολείο δεν είναι διατεθειμένο να παραδεχτεί ότι έχει γίνει αλλαγή στον κανονισμό», λέει η μητέρα.

Η Ιζομπέλα επέστρεψε εκ νέου στο σχολείο, αλλά έπρεπε να αφαιρέσει τα διαφανή πλαστικά από τα αυτιά της για να της επιτραπεί η επιστροφή στην τάξη. Η μητέρα της έστειλε επίσημη καταγγελία στο σχολείο και ενημερώθηκε ότι θα λάβει απάντηση εντός των επόμενων 10 ημερών, αλλά λέει ότι είναι «απογοητευμένη».

«Η στολή παίζει καθοριστικό ρόλο»

Εκπρόσωπος του σχολείου δήλωσε: «Εστιάζουμε στην ευημερία των μαθητών, στα υψηλά πρότυπα και στα άριστα ακαδημαϊκά αποτελέσματα. Η στολή παίζει καθοριστικό ρόλο στο να θέτει σαφείς προσδοκίες και να υποστηρίζει ένα ήρεμο, οργανωμένο περιβάλλον όπου οι μαθητές είναι έτοιμοι να μάθουν και να πετύχουν. Σε καμία περίπτωση οι μαθητές δεν τιμωρούνται ή αποκλείονται απλώς και μόνο επειδή φορούν κοσμήματα ή παρόμοια αντικείμενα».

«Όταν οι μαθητές έρχονται στο σχολείο φορώντας κοσμήματα, τους ζητείται απλώς να τα αφαιρέσουν. Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών συμμορφώνεται χωρίς πρόβλημα. Ωστόσο, όταν ένας μαθητής αρνείται αυτό το λογικό αίτημα, μπορεί να ακολουθήσουν περαιτέρω κυρώσεις. Κανένα σχολείο δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά αν επιτρέπεται στους μαθητές να αγνοούν τους κανόνες ή να αρνούνται να συμμορφωθούν με λογικές προσδοκίες», συμπλήρωσε.