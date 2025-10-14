Βραζιλία: Φρίκη με 36χρονη φοιτήτρια – “Έπαιρνε ευχαρίστηση κάνοντας φόνους”, διέπραξε 4 δολοφονίες σε 5 μήνες

Μία υπόθεση απίστευτης φρικαλεότητας εξελίσσεται στην Βραζιλία καθώς 36χρονη φοιτήτρια διέπραξε 4 φόνους μέσα σε 5 μήνες. Μάλιστα, όπως φαίνεται η 36χρονη έπαιρνε ευχαρίστηση από το να βλέπει τα θύματα της να πεθαίνουν καθώς παρέμενε στο τόπο του εγκλήματος για να δει τα αποτελέσματα των πράξεων της.

Η Άνα Πάουλα Βελόζο Φερνάντεζ, φοιτήτρια νομικής από τη Βραζιλία, κατηγορείται ότι σκότωσε τέσσερις ανθρώπους μέσα σε διάστημα πέντε μηνών. Σύμφωνα με τις Αρχές, η 36χρονη γυναίκα που τη χαρακτηρίζουν ως «εξαιρετικά χειριστική», φέρεται να είχε προμελετήσει τα εγκλήματά της καθώς δοκίμασε τη δύναμη του δηλητηρίου σκοτώνοντας δέκα σκυλιά πριν το χρησιμοποιήσει σε ανθρώπους.

Serial Killer στην Βραζιλία: Πώς παγίδευε και σκότωνε τα θύματα της

Σύμφωνα με την dailymail, το πρώτο θύμα της φερόμενης δολοφόνου πιστεύεται ότι είναι ο Μαρσέλο Φονσέκο, ο οποίος φέρεται να δολοφονήθηκε στο Γκουαρούλιος τον Ιανουάριο, όταν η Φερνάντεζ είχε μετακομίσει στο σπίτι του, παριστάνοντας την ενοικιάστρια, όμως μέσα σε τέσσερις ημέρες ο άνδρας δηλητηριάστηκε με τη σορό του να εντοπίζεται σε αποσύνθεση.

Τον Απρίλιο, γνώρισε μέσω εφαρμογής γνωριμιών τη Μαρία Απαρεσίντα Ροντρίγκεζ, με την άτυχη γυναίκα να χάνει τη ζωή της όταν ήπιε καφέ στο σπίτι της 36χρονης. Female law student 'who 'took pleasure in killing' fatally poisoned four people' https://t.co/h5gHzn7e7p October 13, 2025

Η κατηγορούμενη φέρεται επίσης να προσπάθησε να παγιδεύσει τον πρώην σύντροφό της, αξιωματικό του στρατού, κατασκευάζοντας πλαστά σημειώματα και ένα υποτιθέμενα δηλητηριασμένο κέικ.

Η Φερνάντεζ φέρεται να σκότωσε έναν 65χρονο άνδρα με δηλητηριασμένο στιφάδο, ενώ σε άλλη περίπτωση φέρεται να πληρώθηκε 4.000 ρεάλ (περίπου 720 ευρώ) από τη συμφοιτήτριά της, Μισέλ ντα Σίλβα, για να σκοτώσει τον πατέρα της, Νιλ Κορέια ντα Σίλβα.

Το τέταρτο θύμα της ήταν ένας 21χρονος Τυνήσιος, με τον οποίο είχε σχέση. Μετά τον χωρισμό τους, η Φερνάντεζ προσποιήθηκε ότι ήταν έγκυος και, όταν εκείνος την απέρριψε, φέρεται να τον δηλητηρίασε με milkshake. Η 36χρονη ενημέρωσε τις αρχές για τον θάνατο του Χάιντερ Μχαζρές τον Μάιο.

“Παίρνει ευχαρίστηση από το να σκοτώνει”

“Η Άνα Πάουλα παίρνει ευχαρίστηση από το να σκοτώνει. Τα κίνητρά της δεν έχουν σημασία – αυτό που θέλει είναι να σκοτώνει”, ανέφερε ο επικεφαλής της αστυνομίας.

Ο ίδιος είπε ότι έδειξε: “Ψυχρότητα, έλλειψη μεταμέλειας και μια σαφή ευχαρίστηση, όχι μόνο από τη διάπραξη του εγκλήματος, αλλά και από το γεγονός ότι παρέμεινε κοντά του, από το να γίνει μάρτυρας των επιπτώσεων αυτού που έκανε”.

“[Σίγουρα] θα προσπαθούσε να σκοτώσει άλλους ξανά.”

Σε έρευνα στο σπίτι της, οι Αρχές βρήκαν απαγορευμένο φυτοφάρμακο παρόμοιο με δηλητήριο για ποντίκια, γνωστό ως terbufos. Οι φόνοι φέρονται να έγιναν μεταξύ Ιανουαρίου και Μαΐου του 2025 στις περιοχές Γκουαρουλιός, Σάο Πάολο και Ντούκε ντε Κάσιας.

Σύμφωνα με την έρευνα, η 36χρονη γυναίκα, φαίνεται να μην ήταν μόνη σε όλο αυτό καθώς οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι στη δράση της συμμετείχαν η δίδυμη αδελφή της, Ρομπέρτα Κριστίνα Βελόζο Φερνάντεζ, και η φίλη της, Μισέλ Παΐβα ντα Σίλβα, 43 ετών. A estudante de Direito Ana Paula Veloso Fernandes, 36, é apontada pela Polícia Civil como “serial killer” suspeita de envenenar quatro pessoas em SP e RJ. Presa desde julho, ela teria agido com a irmã gêmea e outra cúmplice. Motivos seriam financeiros e passionais.(Rede social) pic.twitter.com/hLeYixdRXQ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ October 13, 2025

Η Φερνάντεζ, η δίδυμη αδελφή της και η φίλη της έχουν συλληφθεί, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.