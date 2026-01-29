Βραζιλία: Χειρουργείται την Παρασκευή 29/1 ο Λούλα

Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα θα υποβληθεί την Παρασκευή σε επέμβαση καταρράκτη, όπως ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του.

Ο 80χρονος Λούλα υποβλήθηκε το πρωί στον προβλεπόμενο «προεγχειρητικό έλεγχο», ενόψει της επέμβασης στο αριστερό μάτι του, αναφέρει η ανακοίνωση της βραζιλιάνικης προεδρίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ιστορικός ηγέτης της βραζιλιάνικης αριστεράς έχει ήδη γνωστοποιήσει την πρόθεσή του να διεκδικήσει μια τέταρτη προεδρική θητεία στις εκλογές του Οκτωβρίου.

Τον Δεκέμβριο του 2024, ο Λούλα είχε υποβληθεί σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση για αιμάτωμα κοντά στον εγκέφαλο, εξαιτίας ατυχήματος που είχε στο μπάνιο του σπιτιού του δυο μήνες νωρίτερα.

Έκτοτε επανήλθε σταδιακά σε ένα φορτωμένο πρόγραμμα καθηκόντων, ενώ κατά καιρούς εμφανίζεται σε βίντεο που δημοσιοποιούνται σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για να δείξει πως είναι σε καλή φυσική κατάσταση.

Ο Λούλα βρέθηκε χθες Τετάρτη στον Παναμά για να συμμετάσχει σε οικονομικό φόρουμ που διοργάνωσε η Αναπτυξιακή Τράπεζα της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής.

Τον Μάρτιο αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον.