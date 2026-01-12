Βραζιλία: Άγρια επίθεση καρχαρία σε γυναίκα – «Ήξερα ότι με είχε δαγκώσει»

Ένα βίντεο που καταγράφει τη στιγμή που καρχαρίας επιτίθεται και δαγκώνει στο πόδι μια γυναίκα κατά τη διάρκεια snorkeling στη Βραζιλία έχει γίνει viral στο διαδίκτυο.

Η γυναίκα είναι 36 ετών και βρισκόταν κάτω από το νερό μαζί με ομάδα δυτών, συμμετέχοντας σε οργανωμένη υποβρύχια περιήγηση σε ύφαλο στο αρχιπέλαγος Fernando de Noronha, όταν σημειώθηκε η επίθεση.

Στο βίντεο φαίνεται ο καρχαρίας να πλησιάζει τη γυναίκα με αργές κινήσεις, χωρίς να δείχνει επιθετικότητα. Ξαφνικά, ενώ την πλησιάζει σε απόσταση αναπνοής, η 36χρονη γυρίζει ανάποδα μέσα στο νερό με τον καρχαρία την ώρα εκείνη με μια αστραπιαία κίνηση να την αρπάζει από τον μηρό και να τη δαγκώνει.

Πανικός επικρατεί μέσα στο νερό καθώς το μόνο που φαίνεται είναι ένα αναποδογυρισμένο πλάνο και φυσαλίδες.

«Ήξερα ότι με είχε δαγκώσει. Τον ένιωσα να με τραντάζει από το πόδι. Ένας από τους δύτες χρειάστηκε να τον χτυπήσει για να με αφήσει να φύγω», δήλωσε το θύμα, περιγράφοντας το περιστατικό. Όπως είπε, ήταν με δύο φίλους και συνοδευόταν από έναν δύτη – οδηγό όταν έγινε η επίθεση.

Σάλος στα social media

Όταν βγήκε από τη θάλασσα, δέχθηκε άμεσα βοήθεια από τον οδηγό της δραστηριότητας αλλά και από ψαράδες που βρίσκονταν σε κοντινά σκάφη. Στη συνέχεια, φίλος της που είναι δερματολόγος τής παρείχε τις πρώτες βοήθειες, φροντίζοντας και καθαρίζοντας το τραύμα.

Η 36χρονη μεταφέρθηκε κατόπιν σε νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε στην απαραίτητη αγωγή και λίγο αργότερα πήρε εξιτήριο.

Αργότερα δημοσιοποιήθηκαν φωτογραφίες που απεικονίζουν το τραύμα, με την ίδια να επισημαίνει ότι δεν ήταν ιδιαίτερα σοβαρό. Τις εικόνες ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας πλήθος σχολίων από χρήστες, ένας εκ των οποίων διερωτήθηκε για το βάθος της πληγής.

Σε σχετική ερώτηση για το αν θα της μείνει ουλή, απάντησε πως ναι, σημειώνοντας ωστόσο ότι νιώθει περήφανη που θα κάνει σερφ έχοντας αυτό το σημάδι στο πόδι της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το είδος του καρχαρία που ενεπλάκη στο περιστατικό, ο αποκαλούμενος καρχαρίας-τροφός, δεν συγκαταλέγεται στα ιδιαίτερα επιθετικά είδη.