Βουλγαρία: Πάνω από 200 πυρκαγιές ξέσπασαν την Κυριακή 10/8 (Βίντεο)

Ο αρχηγός της Πυροσβεστικής Αλεξάντερ Ντζάρτοφ, επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Πυρασφάλειας και Πολιτικής Προστασίας της Βουλγαρίας, δήλωσε σήμερα στο BTA ότι η κατάσταση με τις πυρκαγιές στη χώρα γίνεται όλο και πιο περίπλοκη.

Περισσότερες από 200 φωτιές αναφέρθηκαν την Κυριακή και οι συνθήκες τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή ήταν εξαιρετικά δύσκολες, τόνισε.

“Είχαμε πολλές φωτιές χθες. Οι περισσότερες από αυτές έχουν τεθεί υπό έλεγχο, έχουν περιοριστεί και έχουν κατασβεστεί”, δήλωσε ο Ντζάρτοφ.

Голям пожар край Сунгурларе, Югоизточна България, около 40 души от дом за увреждания са евакуирани#пожари #пожар #България pic.twitter.com/vyKY60YV88— Календар News (@KalendarNews) August 9, 2025

Δύο σουηδικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας θα συμμετάσχουν στην κατάσβεση της φωτιάς πάνω από το χωριό Ιλιντέντσι, στη νότια Βουλγαρία, στα σύνορα με την Ελλάδα, η οποία αναζωπυρώθηκε χθες λόγω υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων.

Πρόσθεσε ότι οι πυροσβέστες συνεχίζουν το έργο τους στην πόλη Σρέντετς, στην περιοχή του Μπουργκάς. Η πυρκαγιά εκεί έχει περιοριστεί και είναι σε εξέλιξη προσπάθειες για να καταστεί η περιοχή ασφαλής.

Η πυρκαγιά στο Σουνγκουρλάρε, στη νοτιοανατολική Βουλγαρία, δεν έχει περιοριστεί ακόμη. Το έργο των ομάδων πυρόσβεσης συνεχίζεται. Ένα ελικόπτερο έχει σταλεί από το πεδίο βολής Νόβο Σέλο, στη νότια Βουλγαρία, για να βοηθήσει τους πυροσβέστες.