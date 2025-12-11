Βουλγαρία: Ο Ρόσεν Ζελιάσκοφ ζητεί να διαφυλαχτούν τα επιτεύγματα της δημοκρατίας μετά την παραίτηση της κυβέρνησής του

Ο πρωθυπουργός Ρόσεν Ζελιάσκοφ ανακοίνωσε σήμερα την παραίτηση της κυβέρνησής του σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου στο κοινοβούλιο, έχοντας δίπλα του ανώτερα στελέχη των τριών κομμάτων της κυβέρνησης συνασπισμού: GERB-UDF, Υπάρχει Τέτοιος Λαός και BSP – Ενωμένη Αριστερά.

Η ανακοίνωση έγινε την ώρα που το κοινοβούλιο ετοιμαζόταν να ψηφίσει επί της πρότασης μομφής που κατέθεσε το κόμμα Συνεχίζουμε την Αλλαγή – Δημοκρατική Βουλγαρία. Γενικότερα, στη χώρα πραγματοποιούνται μαζικές αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες που πυροδοτήθηκαν από τα αμφιλεγόμενα σχέδια προϋπολογισμού του υπουργικού συμβουλίου, οι οποίες κλιμακώθηκαν και εξελίχθηκαν σε δυσαρέσκεια κατά της κυβέρνησης για διαφθορά, αδικία και αποτυχία σε πολλούς κυβερνητικούς τομείς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Ο συνασπισμός συζήτησε την κατάσταση. Δεν έχουμε αμφιβολία ότι η επερχόμενη ψηφοφορία επί της πρότασης μορφής κατά της κυβέρνησης θα λάβει υποστήριξη. Ανεξάρτητα από αυτό, οι αποφάσεις της Εθνοσυνέλευσης έχουν σημασία όταν αντανακλούν τη λαϊκή βούληση”, τόνισε.

“Η επιθυμία μας είναι να στεκόμαστε στο ύψος που η κοινωνία αναμένει. Η εξουσία πηγάζει από την κυριαρχία και τη φωνή του λαού”. Όπως δήλωσε, εάν η κοινωνία των πολιτών καταλαβαίνει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει τόσο η ίδια όσο και η κυβέρνηση, ως συνάρτηση αυτής της κοινωνίας, είναι ένα άλλο θέμα που θα αναλυθεί στο μέλλον.

“Ακούμε συνειδητά τη φωνή των πολιτών που διαμαρτύρονται, και αυτό γιατί πρέπει να σταθούμε στο ύψος των αιτημάτων τους, συγκεκριμένα, την παραίτηση της κυβέρνησης. Αυτή η ενέργεια που έχουν οι πολίτες πρέπει να υποστηριχτεί και να ενθαρρυνθεί”, πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός ζήτησε να διαφυλαχτούν τα επιτεύγματα της δημοκρατίας “για τα οποία οι πολίτες έχουν αγωνιστεί επί δεκαετίες”.

Συνέχισε απαριθμώντας τα επιτεύγματα της ομάδας του. “Αυτό το υπουργικό συμβούλιο προέκυψε ως συνάρτηση ενός σύνθετου συνασπισμού κομμάτων με διαφορετικό πολιτικό χαρακτήρα, αλλά ενωμένων από τον στόχο και τη βούληση η Βουλγαρία να συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορεία ανάπτυξης –να ανήκει σε εκείνες τις ευρωπαϊκές χώρες για τις οποίες η εξέλιξη των αιώνων έχει αποδείξει ότι μπορούν να οικοδομήσουν την πιο δίκαιη και αξιοπρεπή ένωση στον κόσμο: την ευρωπαϊκή.

Μέρος αυτής της πρόκλησης, να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις και να είμαστε ένα κορυφαίο ευρωπαϊκό κράτος, ήταν να ολοκληρώσουμε τον κύκλο της ένταξής μας στην ΕΕ με την είσοδό μας στην ευρωζώνη”. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνησή του υποσχέθηκε μακροοικονομική σταθερότητα και την υλοποίησε, όπως αποδεικνύεται από την αξιολόγηση ότι η Βουλγαρία εκπλήρωσε τα κριτήρια του Μάαστριχτ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Υποσχεθήκαμε και πετύχαμε πρωτοφανή ενίσχυση του προϋπολογισμού. Υιοθετήσαμε και θα εφαρμοστεί το πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2025.

Προτείναμε έναν προϋπολογισμό για το 2026 ο οποίος, ανεξάρτητα από τις αντιφάσεις, είναι ένας προϋπολογισμός κοινωνικής προστασίας και των παροχών που πρέπει να έχουν και να διατηρήσουν οι Βούλγαροι πολίτες την ερχόμενη χρονιά, συμπεριλαμβανομένης όχι μόνο της διατήρησης της αγοραστικής δύναμης αλλά και της αύξησής της”, δήλωσε ο Ζελιάσκοφ. Προειδοποίησε για “τη μεγάλη πρόκληση που είναι μπροστά”, καθώς η κυβέρνησή του δεν θα ηγηθεί της χώρας τους πρώτους μήνες του 2026, μετά την ένταξη της Βουλγαρίας στην ευρωζώνη την 1η Ιανουαρίου.