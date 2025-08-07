Βουλγαρία: Η πορεία «Καμπάνα της Ειρήνης» περνά μέσα από τη χώρα

Πορεία ειρήνης, που ονομάζεται «Καμπάνα της Ειρήνης», περνά από τη Βουλγαρία και βρισκόταν σήμερα στην πόλη Κοζλοντούι στις όχθες του ποταμού Δούναβη.

Η πρωτοβουλία της ομώνυμης γερμανικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας πιστεύουν ακράδαντα ότι οι απλοί άνθρωποι πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την προάσπιση της ειρήνης, κυρίως σε περιόδους που μαίνονται πόλεμοι σε πολλά μέρη και πολιτικοί μιλούν για πόλεμο, δήλωσε στο BTA ο Αντρέας Κούνκε, ένας από τους διοργανωτές της πρωτοβουλίας.

8 Μαΐου ξεκίνησε η πορεία

Περίπου 20 μέλη της οργάνωσης, με πέντε άσπρα άλογα και τέσσερα πόνυ, άρχισε την πορεία στις 8 Μαΐου από την Πύλη του Βρανδεμβούργου στο Βερολίνο. Το κύριο σύμβολο είναι μια καμπάνα κατασκευασμένη ειδικά για την αποστολή από υπολείμματα στρατιωτικών πυρομαχικών και χαλκό. Απεικονίζει ένα περιστέρι και τη λέξη ειρήνη σε διάφορες γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων των βουλγαρικών.

«Είχαμε μια εντυπωσιακή αναχώρηση από το Βερολίνο και έκτοτε περπατάμε περίπου 25 χιλιόμετρα σχεδόν καθημερινά. Έχουμε διασχίσει τη Γερμανία, τη Δημοκρατία της Τσεχίας, τη Σλοβακία, την Αυστρία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία και τώρα περνάμε από τη Βουλγαρία. Στη συνέχεια θα διασχίσουμε την Τουρκία, τη Συρία, την Ιορδανία για να φτάσουμε στην Ιερουσαλήμ», δήλωσε ένα μέλος της ομάδας, η Ίνες Βίπερ, προσθέτοντας ότι το σχέδιο είναι να βρίσκονται στην Ιερουσαλήμ τα Χριστούγεννα, όπου θα δωρίσουν την καμπάνα σε ένα σχολείο στο οποίο φοιτούν παιδιά διαφορετικών θρησκειών.

Η συνολική διαδρομή που θα καλύψει η οργάνωση είναι περίπου 5.000 χιλιόμετρα και η πρωτοβουλία κοστίζει περίπου 1,8 εκατ. ευρώ, σημείωσε ο ταμίας της οργάνωσης Αντρέας Κούνκε, επισημαίνοντας ότι η χρηματοδότηση χωρίζεται σε δύο μέρη. Ένα μεγάλο μέρος καταβάλλεται από τους συμμετέχοντες, ενώ ένα μικρότερο μέρος των κεφαλαίων προέρχεται από δωρεές από την εκκλησία και από πολίτες σε όλη τη Γερμανία.

«Στη Γερμανία, υπάρχει νόμος που επιτρέπει το 20% των φόρων που πρέπει να πληρώνει ένας πολίτης, να μπορεί να τα επενδύσει σε έργα που ωφελούν την κοινωνία. Έτσι, τα μισά από τα κεφάλαιά μας προέρχονται από αυτό», είπε.