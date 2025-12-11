Ζελένσκι: «Ο ουκρανικός λαός να αποφασίσει μέσω δημοψηφίσματος για τυχόν παραχώρηση εδαφών» – Έστειλε στον Τραμπ το ειρηνευτικό σχέδιο

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα ότι το Κίεβο παρουσίασε στις ΗΠΑ μια ενημερωμένη εκδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου.

Εκτός από το σχέδιο των 20 σημείων, το ειρηνευτικό πλαίσιο θα περιλαμβάνει εγγυήσεις ασφαλείας και μια συμφωνία για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, πρόσθεσε ο ίδιος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, ο Ζελέσνκι είπε ότι οι ΗΠΑ συζήτησαν την ιδέα της δημιουργίας μιας «ελεύθερης οικονομικής ζώνης» σε τμήματα της ανατολικής Ουκρανίας όπου τα στρατεύματα του Κιέβου θα αποσυρθούν, αλλά όποιες εδαφικές παραχωρήσεις θα πρέπει να τεθούν σε δημοψήφισμα.

Το βασικό σχέδιο των 20 σημείων

«Υποβάλαμε στις ΗΠΑ χθες (10.10.2025) ένα πακέτο εγγράφων για το ειρηνευτικό σχέδιο και πολλά πράγματα δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί. Εξαρτώνται από το πώς θα μοιάζει τελικά το βασικό σχέδιο των 20 σημείων», ανέφερε ο Ουκρανός Πρόεδρος.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι τα εδαφικά ζητήματα παραμένουν «υπό συζήτηση» και πρότεινε οι Ουκρανοί να έχουν λόγο σε τυχόν εδαφικές παραχωρήσεις μέσω δημοψηφίσματος.

Ακόμα ο Ζελένσκι αναφέρει ότι οι ΗΠΑ έχουν προτείνει τη δημιουργία μιας «ελεύθερης οικονομικής ζώνης» στην περιοχή του Ντονμπάς, από την οποία θέλουν να αποσυρθεί η Ουκρανία.