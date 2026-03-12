Βιρτζίνια: Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο – Πληροφορίες για δύο τραυματίες, νεκρός ο δράστης
Οι συνθήκες της επίθεσης διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές
Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο Old Dominion University στη Βιρτζίνια, προκαλώντας αναστάτωση στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν δύο άτομα, ενώ νεκρός είναι και ο δράστης της επίθεσης.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 10:49 το πρωί της Πέμπτης, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα στο κτίριο Constant Hall.
Οι συνθήκες της επίθεσης διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
«Επείγουσα ειδοποίηση ODU: Αναφέρθηκε ενεργή απειλή στο Constant Hall. Ακολουθήστε τα πρωτόκολλα Run-Drive-Fight. Ανταποκρίνεται το προσωπικό έκτακτης ανάγκης. Αποφύγετε την περιοχή», αναφέρεται σε ενημέρωση για το περιστατικό.
