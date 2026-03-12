Βιρτζίνια: Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο – Πληροφορίες για δύο τραυματίες, νεκρός ο δράστης

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο Old Dominion University στη Βιρτζίνια, προκαλώντας αναστάτωση στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν δύο άτομα, ενώ νεκρός είναι και ο δράστης της επίθεσης.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 10:49 το πρωί της Πέμπτης, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα στο κτίριο Constant Hall.

Οι συνθήκες της επίθεσης διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. BREAKING | A gunman is dead and two people are injured after a shooting at Old Dominion University in Virginia, officials say.



Here's what we know. https://t.co/pPX6zgCfX6 pic.twitter.com/jYW1bSApUt— WLWT (@WLWT) March 12, 2026

«Επείγουσα ειδοποίηση ODU: Αναφέρθηκε ενεργή απειλή στο Constant Hall. Ακολουθήστε τα πρωτόκολλα Run-Drive-Fight. Ανταποκρίνεται το προσωπικό έκτακτης ανάγκης. Αποφύγετε την περιοχή», αναφέρεται σε ενημέρωση για το περιστατικό.