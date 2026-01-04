Βενεζουέλα: Πανηγυρισμοί αλλά και φόβοι μετά τη σύλληψη του Μαδούρο

Ποίκιλες αντιδράσεις έχει προκαλέσει τόσο στο εσωτερικό της Βενεζουέλας όσο και εκτός συνόρων η σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ, έπειτα από εντολή του Ντόναλντ Τραμπ.

Από χθες, η Βενεζουέλα παρακολουθεί με σοκ τις ραγδαίες εξελίξεις, λίγες ώρες μετά τη νύχτα τρόμου που έφεραν οι στοχευμένες εκρήξεις των ΗΠΑ στο πλαίσιο της επιχείρησης «Absolute Resolve». Ο Μαδούρο, που συνελήφθη κατά την επιχείρηση, βρίσκεται πλέον στη Νέα Υόρκη και θα δικαστεί για ναρκοτρομοκρατία, μαζί με τη σύζυγό του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Καράκας είναι χωρισμένο στα δύο, καθώς η «μισή» Βενεζουέλα θέλει να φύγει ο Μαδούρο, διότι όλα αυτά τα χρόνια ήταν δύσκολα, ενώ η άλλη μισή είναι μαζί του.

"It's not an act of war. It's an act of freedom."



Venezuelans flooded the streets of Doral, Fla. Saturday, celebrating U.S. military action in Venezuela that led to Nicolás Maduro’s arrest



pic.twitter.com/ypZUhFQl3l— Breaking911 (@Breaking911) January 3, 2026

«Μπορώ να δω ξανά λίγο φως στο τέλος του τούνελ»

Μιλώντας στο BBC ένας κάτοικος του Καράκας είπε ότι είναι ευγνώμων στις ΗΠΑ που «έβγαλαν τον Μαδούρο από τη μέση» επειδή τώρα, «τουλάχιστον μπορεί να δει ξανά λίγο φως στο τέλος του τούνελ».

Την ίδια ώρα, ο Χόρχε, που ζει κοντά στο Καράκας, είπε στο BBC ότι, ενώ νιώθει ευγνωμοσύνη «στις Ηνωμένες Πολιτείες», ανησυχεί πως οι επόμενες μέρες θα είναι δύσκολες.

Venezuelans living in Quito, Ecuador, took to the streets Saturday to celebrate the capture of Venezuela's leader, Nicolás Maduro.



Hundreds of people marched in Ecuador's capital waving Venezuelan flags and sounding off a fanfare of horns following the U.S. military operation in… pic.twitter.com/ITXdBkNKU0— CBS News (@CBSNews) January 3, 2026

Κόσμος πανηγυρίζει στους δρόμους

Η σύλληψη του Μαδούρο, όπως φαίνεται σε βίντεο που κάνουν τον γύρο των social media, οδήγησε πολλούς Βενεζουελάνους που ζουν στο εξωτερικό να βγουν στους δρόμους και να το γιορτάσουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την Αργεντινή, τη Χιλή και τη Βολιβία μέχρι την Ισπανία, πλήθη Βενεζουελάνων ξεχύθηκαν με σημαίες και πλακάτ για να πανηγυρίσουν την ανατροπή του Μαδούρο. Ξεχωριστοί ήταν οι εορτασμοί και στη Νέα Υόρκη, όπου μεταφέρθηκε μετά από μια κινηματογραφική επιχείρηση, με χειροπέδες και δεμένα μάτια.