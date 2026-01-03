Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Λευκός Οίκος για τη σύλληψη Μαδούρο: «Κάνε μ…α και θα δεις τι θα πάθεις»

Το μήνυμα με τη φωτογραφία του Τραμπ

Λευκός Οίκος για τη σύλληψη Μαδούρο: «Κάνε μ…α και θα δεις τι θα πάθεις»
DEBATER NEWSROOM

O Λευκός Οίκος με ανάρτησή του το βράδυ του Σαββάτου 3/1 αναφέρθηκε στη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του ο Λευκός Οίκος δείχνει μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ γράφοντας από κάτω την φράση «FAFO» που σημαίνει «Fuck Around and Find Out».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ