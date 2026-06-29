Βενεζουέλα: Οργή και απόγνωση, καθώς οι ελπίδες για επιζώντες εξανεμίζονται – Διασώσεις κόντρα στον χρόνο από τα ερείπια

Μάχη με τον χρόνο συνεχίζουν να δίνουν τα συνεργεία διάσωσης στη Βενεζουέλα για επιζώντες, ψάχνοντας τα ερείπια των κτιρίων που κατέρρευσαν από τους δύο ισχυρούς σεισμούς.

Καθώς οι ελπίδες εξανεμίζονται, η οργή και η απόγνωση των πολιτών ξεχειλίζει, την ώρα που ο απολογισμός των νεκρών από τους σεισμούς των 7,2 και 7,5 βαθμών συνεχίζει να ανεβαίνει.

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Ο πιο πρόσφατος, επίσημος απολογισμός χθες Κυριακή 28/6 μιλούσε για 1.450 νεκρούς και για 3.150 άνθρωπους που νοσηλεύονται με τραύματα, με τα Ηνωμένα Έθνη να υπολογίζουν ότι ο αριθμός των αγνοουμένων είναι περίπου 50.000. More drone footage shows devastation across Venezuela caused by the earthquakes last week. pic.twitter.com/lQC5MfzpjR— Breaking911 (@Breaking911) June 28, 2026

Επίσης, 12.721 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους και 774 κτίρια έχουν καταρρεύσει, ενώ το μεγαλύτερο βάρος των καταστροφών εντοπίζεται στη Λα Γουάιρα, τη βόρεια παράκτια πολιτεία που βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα από το Καράκας, όπου ολόκληρα κτίρια έχουν μετατραπεί σε σωρούς από τσιμέντο, χώμα και μπάζα.

Οι πιθανότητες να βρεθούν επιζήσαντες λιγοστεύουν ολοένα περισσότερο όσο περνά ο χρόνος, τονίζουν ειδικοί, ωστόσο οι διασώσεις ανθρώπων το τελευταίο 48ωρο κρατά ζωντανή την ελπίδα.

«Σήμερα ανασύραμε ανθρώπους ζωντανούς και γι’ αυτό οι έρευνες συνεχίζονται. Δεν χάνουμε την ελπίδα», δήλωσε η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες.

Την Κυριακή, ένας πατέρας και ο γιος του ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια κτιρίου. Μέχρι το βράδυ του Σαββάτου, οι Αρχές είχαν ανακοινώσει τη διάσωση τουλάχιστον 33 ανθρώπων, ανάμεσά τους αρκετά παιδιά.

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Αμερικανικά σωστικά συνεργεία εντόπισαν και απεγκλώβισαν ένα βρέφος, ενώ ομάδα από την Κολομβία κατάφερε να σώσει ένα 11χρονο αγόρι που βρισκόταν παγιδευμένο σε βάθος περίπου τριών μέτρων.

Το παιδί, ο Μοϊσές, ανασύρθηκε με σπασμένο χέρι. Τα μάτια του είχαν καλυφθεί με ύφασμα για να προστατευθούν από το απότομο φως. Η μητέρα και η αδελφή του δεν επέζησαν.

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🇻🇪 STUNNING RESCUE: A young man is pulled out after being buried under rubble for days in La Guaira, Venezuela.



The boy can be heard sobbing tears of joy and relief after being rescued with only a few visible injuries.



Miracles do happen!https://t.co/WsqeXtHXlb — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 28, 2026

Άλλο ένα 11χρονο αγόρι διασώθηκε από μεξικανική ομάδα σε κτίριο που είχε καταρρεύσει στην Καραβαγιέδα.

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Despues de horas de trabajo en equipo Belkys Barreto fue rescatada con vida, ¡cuando la esperanza está en el corazón nada lo detiene! pic.twitter.com/VGDxNQM86G— Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 28, 2026

«Υπάρχει ένα παράθυρο περίπου 72 ωρών. Μετά, οι πιθανότητες διάσωσης επιζώντων περιορίζονται», ανέφερε ο επικεφαλής της ελβετικής αποστολής, Σεμπάστιαν Όιγκστερ.

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Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Έβαλαν στρατιώτες να σκάψουν στα ερείπια

Εν τω μεταξύ, κάτοικοι εξαγριωμένοι για την παθητική στάση στρατιωτικών υποχρέωσαν χθες Κυριακή μέλη μονάδας ανεπτυγμένης σε σεισμόπληκτη περιοχή να πάρουν τσάπες και φτυάρια και να συμμετάσχουν στην απομάκρυνση συντριμμιών σε ακίνητο που κατέρρευσε.

🇻🇪‼️ | El colmo de la miseria humana: militares encontraron dólares entre las ruinas e intentaron robárselos en la cara de los damnificados, según reporta VVPeriodistas. La población enfurecida los repelió al grito de “sucios y muertos de hambre” y los obligó a destruirlos. pic.twitter.com/2UinIV4sVT— UHN Plus (@UHN_Plus) June 27, 2026

«Η χώρα σας χρειάζεται. Αφήστε κάτω τα όπλα, αφήστε κάτω τις σφαίρες», φώναζε με αγανάκτηση άνδρας, ανάμεσα σε δεκάδες άλλους, απευθυνόμενος σε στρατιωτικό στην περιοχή Ταναγουαρένα (Καραβαγιέδα) στην πολιτεία Λα Γουάιρα, που σαρώθηκε από τους καταστροφικούς σεισμούς.