Βενεζουέλα: Ο στρατός δηλώνει ότι κατέστρεψε δύο στρατόπεδα “Κολομβιανών ναρκοτρομοκρατών”

Ο στρατός της Βενεζουέλας ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέστρεψε δύο στρατόπεδα των οργανώσεων “Tancol” –ακρωνύμιο που εφηύραν οι αρχές και σημαίνει “Κολομβιανοί ένοπλοι ναρκοτρομοκράτες”– στη νότια περιοχή του Αμαζονίου της χώρας, καθώς οι ΗΠΑ ανέπτυξαν πολεμικά πλοία στην Καραϊβική διεξάγοντας αεροπορικά πλήγματα κατά των φερόμενων ως ναρκοδιακινητών.

Ο στρατός “προχώρησε, με τη βοήθεια μικτής μονάδας μάχης, στην καταστροφή δύο στρατοπέδων επιμελητειακής υποστήριξης που χρησιμοποιούνταν από οργανώσεις Tancol που εισβάλλουν στην εθνική μας επικράτεια”, σύμφωνα με μήνυμα στο Telegram του στρατηγού Ντομίνγκο Ερνάντες Λάρες, στο οποίο αναφέρει ότι κατασχέθηκε στρατιωτικός εξοπλισμός αλλά και φυλλάδια των Κολομβιανών ανταρτών του ELN (Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός).

Στο υλικό που κατασχέθηκε υπήρχαν μεταξύ άλλων: πυρομαχικά, αλεξίσφαιρα γιλέκα και ραδιόφωνα.

“Η Βενεζουέλα είναι μια περιοχή ειρήνης, δικαίου και δικαιοσύνης όπου αγωνιζόμαστε καθημερινά κατά των οργανώσεων διεθνούς διακίνησης ναρκωτικών που προσπαθούν να χρησιμοποιούν την εθνική επικράτεια ως πλατφόρμα για τους αρπακτικούς σκοπούς τους”, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, τα πολεμικά πλοία των οποίων διεξάγουν επιχειρήσεις κατά της διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό, ανέλαβαν την ευθύνη για 14 επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες, στις οποίες 58 άνθρωποι φέρεται έχασαν τη ζωή τους συνολικά.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παραδέχτηκε ότι έδωσε άδεια για μυστικές επιχειρήσεις της CIA στο έδαφος της Βενεζουέλας, μίλησε και για χερσαία πλήγματα που στοχοθετούν στόχους ναρκοτρομοκρατών.

Η Ουάσινγκτον κατηγορεί κυρίως τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο ότι είναι μέλος ενός καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών. Για τον Μαδούρο, η Ουάσινγκτον χρησιμοποιεί τη διακίνηση ναρκωτικών ως πρόσχημα “για να επιβάλει αλλαγή καθεστώτος” και να αρπάξει το πετρέλαιο της Βενεζουέλας.

Μετά την καταστροφή και άλλων στρατοπέδων στις αρχές του μήνα, ο υπουργός Άμυνας, στρατηγός Βλαντιμίρ Παντρίνο Λόπες, επανέλαβε ομιλίες του Μαδούρο διαβεβαιώνοντας ότι η Βενεζουέλα “δεν έχει παράνομες καλλιέργειες” και υπογραμμίζοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις κυνηγούν την κοκαΐνη που περνά μέσα από τη χώρα.

Οι επιχειρήσεις αυτές προβάλλονται από τα μέσα ενημέρωσης της Βενεζουέλας περισσότερο από το συνηθισμένο από τότε που αναπτύχθηκαν οι αμερικανικές δυνάμεις.