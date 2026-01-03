Βενεζουέλα: Η στιγμή που ο Τραμπ και οι συνεργάτες του παρακολουθούν την επιχείρηση για τη σύλληψη του Μαδούρο

Στο φως ήρθαν φωτογραφίες από τη στιγμή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και οι συνεργάτες του παρακολούθησαν την επιχείρηση στη Βενεζουέλα για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Συγκεκριμένα, τόσο ο Τραμπ όσο και τα ανώτερα μέλη του υπουργικού συμβουλίου του παρακολούθησαν την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα νωρίς το πρωί από το Μαρ-α-Λάγκο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι εικόνες, που δημοσιεύτηκαν στον λογαριασμό Truth Social του Τραμπ, δείχνουν τον Τραμπ να κάθεται σε ένα μακρύ τραπέζι δίπλα στον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον Σύμβουλο Εσωτερικής Ασφάλειας Στίβεν Μίλερ, τον Υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ και τον Διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ, με βοηθούς και προσωπικό ασφαλείας να στέκονται κοντά. Οθόνες υπολογιστών και εξοπλισμός επικοινωνιών φαίνονται ορατά σε αρκετές λήψεις.

Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποιούσαν αυτό που ο ίδιος περιέγραψε ως «μεγάλης κλίμακας πλήγμα» στη Βενεζουέλα, που είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του.