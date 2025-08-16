Βίαια επεισόδια ξέσπασαν για άλλη μια νύχτα στο Βελιγράδι, όταν αντικυβερνητικοί διαδηλωτές συγκρούστηκαν με υποστηρικτές του κυβερνώντος Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS) και ακολούθησε επέμβαση των δυνάμεων της αστυνομίας.

Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις συγκλονίζουν συχνά τη Σερβία μετά την κατάρρευση γείσου οροφής σιδηροδρομικού σταθμού, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους, την 1η Νοεμβρίου 2024 στο Νόβι Σαντ, συμβάν που αποδόθηκε κατά κύριο λόγο στην ενδημική διαφθορά.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε αυτήν την εβδομάδα, όταν υποστηρικτές του κυβερνώντος κόμματος – ορισμένοι εκ των οποίων ήταν κουκουλοφόροι – επιτέθηκαν στους διαδηλωτές. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για την κλιμάκωση.

Την Πέμπτη, διαδηλωτές εξαπέλυσαν επίθεση σε γραφεία του SNS στην πόλη Νόβι Σαντ της βόρειας Σερβίας. Έσπασαν τα τζάμια των γραφείων, πέταξαν έξω έπιπλα και άλλα αντικείμενα, ενώ έριξαν αυγά και μπογιές στην είσοδο. «Έχει τελειώσει», φώναζαν εν χορώ οι διαδηλωτές, αναφερόμενοι στην 13χρονη διακυβέρνηση από τον πρόεδρο Βούτσιτς.

Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε δεκάδες προσαγωγές και συλλήψεις.

Εδώ και μήνες, διαδηλωτές ζητούν την προκήρυξη πρόωρων εκλογών, τις οποίες ο πρόεδρος Βούτσιτς αρνείται καταγγέλλοντας συνωμοσία ξένων δυνάμεων για την ανατροπή της κυβέρνησης.