Βόλος: Ένταση στο λιμάνι λόγω της άφιξης κρουαζιερόπλοιου με Ισραηλινούς τουρίστες – Αστυνομικοί έριξαν κρότου λάμψης (βίντεο+φωτογραφίες)

Σε εξέλιξη βρίσκονται το πρωί της Τετάρτης συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στον Βόλο, λόγω της άφιξης κρουαζιερόπλοιου με Ισραηλινούς τουρίστες.

Συγκεκριμένα, βρίσκονται σε εξέλιξη δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, η μια στην έξοδο του εμπορευματικού λιμανιού στην Μπουρμπουλήθρα, όπου είναι και η έξοδος των λεωφορείων που παραλαμβάνουν τους τουρίστες από τα κρουαζιερόπλοια και μια στην έξοδο του λιμανιού από τη συνοικία του Παλιού Λιμεναρχείου.

Σύμφωνα με το gegonota.news, οι διαδηλωτές κινήθηκαν προς την κεντρική είσοδο του λιμανιού του Βόλου, όπου και εκεί τους περίμεναν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Στην προσπάθεια τους να μπουν στο λιμάνι, τα ΜΑΤ έριξαν κρότου λάμψης και προκλήθηκε πανικός.