Συμπληρώνονται σήμερα 100 χρόνια από τη γέννηση της Βασίλισσας Ελισάβετ, της μακροβιότερης μονάρχη που γνώρισε ποτέ το Ηνωμένο Βασίλειο και ολόκληρος ο κόσμος. Η 21η Απριλίου 1926 σηματοδότησε την αρχή μιας ζωής που έμελλε να ταυτιστεί με την πορεία ενός ολόκληρου αιώνα, γεμάτου ανατροπές και ιστορικές αλλαγές.

Η Βασίλισσα Ελισάβετ γεννήθηκε σε ένα αρχοντικό της οδού Μπρούτον στο Λονδίνο. Ανέβηκε στον θρόνο το 1952 και για 70 ολόκληρα χρόνια υπήρξε ο ακλόνητος βράχος της Βρετανίας.

Παρά τις πολιτικές κρίσεις και τα οικογενειακά σκάνδαλα που κατά καιρούς δοκίμασαν το Στέμμα, η ίδια κατάφερε να διατηρήσει την αγάπη και τον σεβασμό των πολιτών, ισορροπώντας μοναδικά ανάμεσα στην παράδοση και τον εκσυγχρονισμό.

Στην προσωπική της ζωή, ο σύντροφος που στάθηκε δίπλα της σε κάθε βήμα ήταν ο Πρίγκιπας Φίλιππος, τον οποίο παντρεύτηκε το 1947. Μαζί απέκτησαν τέσσερα παιδιά: τον Βασιλιά Κάρολο, την Πριγκίπισσα Άννα, τον Πρίγκιπα Ανδρέα και τον Πρίγκιπα Εδουάρδο.

Η απώλεια του Φιλίππου το 2021 φαίνεται πως ήταν ένα πλήγμα που η υγεία της δεν ξεπέρασε ποτέ πλήρως, οδηγώντας στον θάνατό της τον Σεπτέμβριο του 2022, σε ηλικία 96 ετών, στο αγαπημένο της Μπαλμόραλ.

Το συγκινητικό μήνυμα του Βασιλιά Καρόλου

Με αφορμή αυτή τη σημαντική επέτειο του ενός αιώνα από τη γέννησή της, ο Βασιλιάς Κάρολος θέλησε να τιμήσει τη μνήμη της με μια λιτή αλλά γεμάτη συναίσθημα δήλωση.

Ο γιος της και διάδοχος του θρόνου ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η αγαπημένη μου μητέρα… Θα παραμένει για πάντα στις καρδιές μας».

