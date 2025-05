Ηχητικό ντοκουμέντο που δείχνει τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν να μπερδεύει την ημερομηνία θανάτου του γιου του ήρθε στο φως.

Συγκεκριμένα, στο ηχητικό ντοκουμέντο που παρουσιάστηκε από τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios ο Μπάιντεν χάνει συνεχώς τα λόγια του, ενώ δεν θυμάται βασικές λεπτομέρειες όπως πότε πέθανε ο γιος του.

Exclusive: Axios obtained the audio of Robert Hur's 2023 interviews of Biden which show repeated mental lapses as he struggles to remember words & dates amid long, uncomfortable pauses.

Biden WH didn't release it last year. Listen below.

