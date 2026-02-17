Μπορεί ο Akylas με το «Ferto» να κάνει την έκπληξη στην Eurovision 2026;
Τζέι Ντι Βανς: Το Ιράν απορρίπτει ορισμένες από τις «κόκκινες γραμμές» του Τραμπ

Τι ανέφερε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, εκτίμησε σήμερα πως οι συνομιλίες με το Ιράν στη Γενεύη πήγαν καλά, αφού οι δυο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διπλωματικές προσπάθειες για την επίλυση της κρίσης.

Ωστόσο, όπως υπογράμμισε στο Fox News, «ήταν σαφές ότι ο Πρόεδρος (των ΗΠΑ) έθεσε ορισμένες κόκκινες γραμμές που οι Ιρανοί δεν είναι ακόμη έτοιμοι να αναγνωρίσουν και να επιλύσουν».

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσπαθεί πολύ να βρει μια λύση εδώ, είτε μέσω της διπλωματικής οδού είτε μέσω άλλης επιλογής. Αυτό σημαίνει ότι οι Ιρανοί δεν μπορούν να έχουν πυρηνικά όπλα», τόνισε ο Βανς σε συνέντευξη που παραχώρησε στη δημοσιογράφο Μάρθα ΜακΚάλουμ του Fox News.

