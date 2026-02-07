Συμφωνείτε με την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media;
Τρόμος στην Ινδία: Ένας νεκρός και 13 τραυματίες σε λούνα παρκ μετά από πτώση μηχανήματος – Δείτε το σοκαριστικό βίντεο

Το θύμα ήταν αστυνομικός σε υπηρεσία

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν το Σάββατο (7/2) σε λούνα παρκ στην Ινδία όταν ένα από τα μηχανήματα κατέρρευσε με αποτέλεσμα 15 επιβαίνοντες να πέσουν στο έδαφος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά. Το θύμα ήταν αστυνομικός σε υπηρεσία, ο οποίος τραυματίστηκε πολύ βαριά στο κεφάλι.

Προσοχή σκληρές εικόνες

Οι τοπικές αρχές του Φαρινταμπάντ διεξάγουν έρευνα για τα αίτια, καθώς και για πιθανές παραβιάσεις των κανόνων ασφαλείας.

