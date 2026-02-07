Τρόμος στην Ινδία: Ένας νεκρός και 13 τραυματίες σε λούνα παρκ μετά από πτώση μηχανήματος – Δείτε το σοκαριστικό βίντεο

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν το Σάββατο (7/2) σε λούνα παρκ στην Ινδία όταν ένα από τα μηχανήματα κατέρρευσε με αποτέλεσμα 15 επιβαίνοντες να πέσουν στο έδαφος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά. Το θύμα ήταν αστυνομικός σε υπηρεσία, ο οποίος τραυματίστηκε πολύ βαριά στο κεφάλι.

Προσοχή σκληρές εικόνες 🚨⚡️Dead and injured reported after the collapse of a swing carrying dozens of people in India. pic.twitter.com/T0YDvKxbd8— RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) February 7, 2026

Οι τοπικές αρχές του Φαρινταμπάντ διεξάγουν έρευνα για τα αίτια, καθώς και για πιθανές παραβιάσεις των κανόνων ασφαλείας.