Ένοπλη επίθεση κατά αστυνομικού οχήματος, που μετέφερε κρατούμενο, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον δύο αστυνομικών σήμερα το μεσημέρι στη Γαλλία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο κρατούμενος δραπέτευσε ενώ γαλλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι και άλλοι αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε από ομάδα ατόμων, που επέβαινε σε δύο αυτοκίνητα, τη στιγμή που το αστυνομικό όχημα ήταν σταματημένο σε σταθμό διοδίων μεταξύ των πόλεων Ρουέν και Εβρέ. Ένα από αυτά τα οχήματα βρέθηκε λίγο μετά τα γεγονότα, «απανθρακωμένο», ενώ αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι οι εγκληματίες τράπηκαν σε φυγή και ότι ένας από αυτούς έχει τραυματιστεί.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Γαλλίας Eρίκ Ντιπον Μορετί δήλωσε ότι εκατοντάδες αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να εντοπιστούν και να συλληφθούν οι εγκληματίες.

BREAKING:



The gang wars in France are spiraling out of control



3 prison guards were killed & 3 were seriously wounded after 4 men armed with Kalashnikovs rammed their van while transporting a gang leader from one prison to another



Mob leader,Mohamed “The Fly” managed to escape pic.twitter.com/gTxoTsmfEA