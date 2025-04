Τρόμος επικράτησε τη Μεγάλη Πέμπτη στη Φλόριντα όταν σημειώθηκαν πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο, σημαίνοντας συναγερμό στις Αρχές.

Συγκεκριμένα, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει ένας σκοπευτής, ο οποίος πυροβολεί στο κρατικό πανεπιστήμιο της Φλόριντα στο Ταλαχάσι σκορπώντας τον τρόμο στο σημείο.

Μάλιστα, ήδη αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο κοντά στη Φοιτητική Ένωση.

There is a shooting around the student

Union. People are running across TN Street pic.twitter.com/B47a4iKJ8h